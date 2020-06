29/06/2020 | 17:10



Simaria, da dupla sertaneja com Simone, deixou os internautas intrigados nesta segunda-feira, dia 29. No Instagram, a cantora publicou a foto de uma barriga de gravidez e muitos questionaram se ela não estaria à espera de mais um filho com o marido, o espanhol Vicente Escring, com quem já tem Giovanna e Pawel.

Eita, a cegonha está solta!, escreveu um fã

Tomara que esteja grávida, disse outro.

Será que vem bebê por aí?, questionou um terceiro.

Sem responder aos fãs, Simaria apenas fez mistério nas redes sociais e não esclareceu a dúvida.

A assessoria da imprensa da cantora, então, esclareceu:

Não, ela não está grávida. Ela costuma postar fotos que ela gosta, disse a representante da artista.