Suposto companheiro de Gugu, Thiago Salvático desmente homem que diz ter sido seu marido

29/06/2020 | 17:10



Guilherme Stangherlin alegou que era casado com Thiago Salvático, suposto ex-companheiro de Gugu Liberato, e revelou que o chef de cozinha estava atrás do dinheiro do apresentador para o colunista Leo Dias. Depois do pronunciamento de Guilherme, Thiago desmentiu o suposto ex-marido e, em seus Stories, escreveu:

Eu gostaria de esclarecer que nunca fui casado ou mantive união estável com a pessoa que tem se apresentado como meu marido. Trata-se de um sujeito que trabalhava por temporadas nas minhas sorveterias aqui na Alemanha. Foi demitido em 2018 e recontratado neste ano. Em maio, foi demitido por abandono de emprego. Ele nunca morou comigo. Residia em [um] imóvel destinado aos colaboradores das minhas sorveterias. Esse assunto está aos cuidados dos advogados criminalistas que constituí para investigar os fatos. Por orientação deles me mantive em silêncio até o momento. Eles tomarão as providências cabíveis contra essa pessoa e contra quem mais estiver envolvido. Na investigação realizada, descobriram que [uma] pessoa próxima ao sujeito responde na Justiça por suposto crime de falsidade ideológica.

Salvático ainda rebateu diretamente o colunista:

Não me manifestarei mais a respeito. Aproveito para lançar o seguinte desafio ao jornalista Leo Dias: se esse sujeito comprovar na Justiça que eu fui casado ou mantive união estável com ele, como você afirmou, eu farei uma doação de 100 mil reais a uma instituição de caridade indicada por você. No entanto, se ele não provar na Justiça, você terá que fazer uma doação de 100 mil reais à Casa Guido, uma instituição que atende crianças com câncer na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Além de fazer uma retratação pública no portal que lhe concede espaço para divulgar essas notícias.

Já que você deus como certo que o sujeito era casado comigo, já que você tem tanta certeza das coisas que escreve, não terá motivos para fugir do desafio, não é mesmo? Eu também tenho mãe e família e você não tem noção do mal que causa a eles com suas publicações. Boa noite, Thiago Salvático, finalizou o chef.