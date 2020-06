Obituário - 29 de junho

Ademir Médici



29/06/2020 | 16:34



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 27 de junho

Júlia Rodrigues Gentofanti, 96. Natural de Pedra Bela (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Custódio da Cruz, 95. Natural de Oscar Bressane (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimunda Senhorinha de Lima, 91. Natural de Conceição do Canindé (Piauí). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caetano Tacci, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro Russo, 88. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Alves Dezotti, 85. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Costureira. Dia 27. Cemitério Municipal de Orindiúva (São Paulo).

Lourival dos Santos Velloso, 83. Natural de Ipiaú (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Perobelli de Oliveira, 82. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

José Bontempo, 81. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Simões Marques, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Guerrero da Silva, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Moreira Ventura, 73. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Darci Atsuci Nagae, 71. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vera Lúcia Anthero de Freitas, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mituyoshi Ezaki, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Comerciante. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Luís de Deus Marcos de Oliveira, 66. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fátima Aparecida de Oliveira Campos, 56. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Arejano, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio César Alves de Almeida, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Motorista. Dia 27. Jardim da Colina.

Marcelo Barbosa, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 28 de junho

José Joaquim Luz, 78. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Paixão Terra, 77. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Vigia. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Marques Sena, 71. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Encanador aposentado. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marcilia Medeiros Soares, 96. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Carlos Irie, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Soldador. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Elisabeth Marin Boscolo, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Jardim Tremembé, em São Paulo, Capital.

Mariana dos Santos Polizeli, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Diadema. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Décio José Galetti, 89. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 26 de junho

Gisela Enz Ramires, 86. Natural de Videira (Santa Catarina). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal.

Manoel Pereira da Silva, 82. Natural de Queimadas (Paraíba). Residia no Jardim Sapopema, em Eldorado, Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Alzira Nogueira de Rezende, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

José Edécio da Costa, 76. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Vale da Paz.

Adelzuita da Silva Farias, 71. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Reinaldo Tadeu Costa, 65. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Fábio Camilo da Silva, 29. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 27 de junho

Maria José Santos Lima, 75. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.

João Batista de Jesus, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Autônomo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 25 de junho

Sinobilino José da Silva, 73. Natural de Paulistana (Piauí). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 26 de junho

Jaquecelina Porto de Lima, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Simone Soares dos Santos, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 27 de junho

Aline Cândida de Araujo, 80. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria Gonçalves de Souza, 71. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.