Páginas de Atila e da Prefeitura de Mauá saem do ar após ação eleitoral

29/06/2020 | 15:37



As páginas do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e da administração no Facebook foram retiradas do ar depois que o diretório do PT mauaense moveu ação eleitoral contra o chefe do Executivo sob alegação de campanha antecipada. O governo mauaense sustenta que a suspensão das contas foi por conta própria, como precaução a eventual pleito formal da Justiça Eleitoral.

O petismo da cidade, que faz oposição ao prefeito, contestou o uso de hashtags (expressões ou palavras-chaves que servem para associar conteúdos) semelhantes entre o perfil do socialista e o da Prefeitura. A principal reclamação foi sobre a hashtag #MauáMelhor. Essa expressão é utilizada pela Prefeitura. Na página de Atila, a hashtag é #MauáMelhorcomAtila.

A consulta do PT de Mauá junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) resultou em recomendação à equipe de comunicação da Prefeitura: retirar todas as postagens que tenham as hashtags citadas ou retirar essas expressões. O Diário apurou que o prazo dado foi de 48 horas, considerado curto para um trabalho executado de forma manual. Por isso, o governo Atila optou por desativar temporariamente as páginas como forma de evitar qualquer punição.

No fim de semana, circulou boato de que as páginas tinham sido tiradas do ar por determinação judicial por espalhar fake news (notícias falsas). Essa ação judicial, entretanto, não existe.

Procurada, a assessoria do governo optou por não se manifestar sobre o caso.