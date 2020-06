Fiat lança oficialmente a nova Strada; preços começam em R$ 63.590

Leo Alves

Do Garagem360



29/06/2020 | 15:18



A segunda geração da Fiat Strada foi revelada oficialmente na última sexta-feira (26). Disponível em três versões e com duas opções de caçamba e motorização, a picape chega com preços entre R$ 63.590 (Endurance cabine simples) e R$ 79.990 (Volcano cabine dupla).

Fiat lança nova Strada

A Strada novamente é a responsável por uma novidade na categoria. Ela passa a ser a primeira picape compacta a vir com quatro portas. A promessa é que haja mais espaço na cabine, principalmente para quem vai atrás. Outro pioneirismo é o espelhamento sem fio da tela do celular na central multimídia, recurso inédito em um veículo nacional. Principal chamariz de uma picape, a caçamba pode levar 720 kg e 1354 litros, na versão de cabine simples, e 650 kg e 854 litros na cabine dupla.

Sob o capô, a picape poderá ser equipada com os motores Fire 1.4 ou Firefly 1.3. Apenas a versão Endurance, que está disponível com caçamba simples ou dupla, será equipada com o propulsor 1.4 de 88 cv. Todas as demais utilizam o 1.3 de 109 cv. A transmissão manual de cinco marchas é a única disponível para todas as configurações.

Preços e equipamentos

Fiat Strada Endurance 1.4 – R$ 63.590 (cabine simples) / R$ 74.990 (cabine dupla)

Traz de série direção hidráulica, coluna de direção com regulagem de altura, ar-condicionado, computador de bordo, DRL, proteção e iluminação para a caçamba, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, preparação para som e rodas de aço de 15 polegadas com calotas.

Há três pacotes de opcionais. O Worker custa R$ 2.500. Ele acrescenta vidros e travas com acionamento elétrico e alarme. Há também o Pack Áudio (R$ 1.500) e o Pack Tech+ (R$ 3.490). O primeiro adiciona rádio com entrada USB e volante multifuncional. Já o segundo adiciona a central multimídia de sete polegadas e compatível com Apple Car Play sem fio e Android Auto, câmera de ré, sensor de estacionamento, computador de bordo com tela de 3,5 polegadas no painel de instrumentos e volante multifuncional.

Fiat Strada Freedom 1.3 – R$ 69.490 (cabine simples) / R$ 77.990 (cabine dupla)

Traz de série os mesmos equipamentos do modelo anterior, mas adiciona o banco do motorista com regulagem de altura, travas e vidros com acionamento elétrico, faróis de neblina, para-choques, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, rádio com entrada USB, computador de bordo, sensor de pressão dos pneus e rodas de liga leve de 15 polegadas. Outra mudança é no assistente de direção que é elétrico – e não hidráulico como na Endurance – a partir desta configuração.

Há apenas o pacote Tech + como opcional. Por mais R$ 2.990, ele adiciona a central multimídia de sete polegadas e compatível com Apple Car Play sem fio e Android Auto, câmera de ré e o sensor de estacionamento.

Fiat Strada Volcano 1.3 – R$ 79.990 (apenas cabine dupla)

Traz os itens da versão anterior e mais os vidros elétricos traseiros, bancos com detalhes em couro, central multimídia de sete polegadas, câmera de ré, sensor de estacionamento, volante multifuncional em couro, capota marítima, rack de teto, santantônio, faróis de LED, duas entradas USB e rodas de liga leve de 15 polegadas.

Só há as rodas de liga leve de 16 polegadas como opcional por R$ 2.500.