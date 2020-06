Ex-Panicat é apontada como pivô da separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar e coach volta a desabafar nas redes sociais

29/06/2020 | 15:11



Como você viu, um suposto áudio de Mayra Cardi, onde ela afirmava estar bancando uma p**a em dólar para o ex, Arthur Aguiar, vazou na internet. Esse conteúdo surgiu pouco tempo após uma declaração chocante de Mayra, que afirmou que estava vivendo um relacionamento abusivo, manipulador e cheio de traições. Apesar da life coach não ter dito quem eram as possíveis amantes de Arthur, a identidade de pelo menos uma delas foi levantada pelo colunista Leo Dias. Segundo o jornalista, é provável que o ator e cantor estivesse se relacionando com a ex-Panicat Arícia Silva.

No suposto áudio que viralizou, Mayra diz que a parceira de Arthur é do sul do país. Foi então que Leo Dias apontou o fato de Arícia ser de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Outra coincidência citada pelo jornalista foi o fato da ex-Panicat ter estado em um apartamento luxuoso no Rio de Janeiro no mesmo fim de semana que a life coach teria descoberto mais uma infidelidade do ex. Além disso, Arícia e Arthur se seguem no Instagram, apesar de ninguém entender completamente o motivo.

O jornalista conversou com Arthur, que negou estar namorando.

- Nem preciso dizer que estou vivendo um pesadelo, que nunca imaginei viver. Estou sendo atacado de todas as formas, bombardeado com versões que nunca existiram. Mas nunca jamais quero fomentar essa exposição. Meu foco hoje é que eu consiga ter um relacionamento saudável com a mãe da minha filha, para o bem da minha filha. Sobre ter amante, isso é só mais uma inverdade, pois estou separado! Decidimos separar no dia 29 de abril e foi comunicado ao público no dia 3 de maio. Saí da casa onde eu morava na segunda semana de junho. Não estou namorando ninguém.

Arícia também foi apontada como o pivô da separação de Neymar Pai e Nadine Gonçalves, anos atrás.

Mais desabafos

Na tarde desta segunda-feira, dia 29, Mayra Cardi voltou para o Instagram para fazer mais um desabafo. A life coach mostrou que estava com algum tipo de alergia no corpo e confessou que tem se assustado bastante com algumas coisas que tem descoberto após ter exposto seu casamento nas redes sociais.

- Hoje eu acordei muito decidida a não falar sobre esse assunto, pelo menos por um tempo. Há alguns dias estou empolada, preciso dizer que é alergia emocional. E aconteceram uns fatos que me fizeram entender que isso também não é opcional. A maneira que eu encontrei de me proteger é expondo, falando sobre o assunto, e não guardando dentro de mim, como eu fiz durante todos esses anos. E assim farei. Mas farei uma única vez, de uma maneira muito clara e muito detalhada. Até mesmo porque uma das coisas que têm mais me preocupado e me assustado - sim, me assustado, porque depois que você sai de uma situação dessas, você passa a ver coisas que você não via, descobre coisas que você não sabia. Eu tenho estudado mais sobre o assunto, psicólogos tem me estudado, estudado as minhas reações corporais, minhas e das pessoas envolvidas, e essas coisas têm me assustado de quão mais profundo era e do quão cega eu estava. E o que tem mais me assustado é o quão a outra parte também é cega. Eu não entendi até agora se é uma cegueira consciente ou inconsciente, mas quem vai poder dizer isso são as psicólogas e terapeutas.

A influenciadora ainda revelou que tem recebido mensagens de pessoas famosas na mesma situação.

- Tenho me impressionado muito com a quantidade de mulheres que tem se identificado com isso. Tenho recebido muita mensagem de muita gente famosa na mesma situação. [...] Eu já fiz, eu já estou exposta, já não é mais opcional. Foi a maneira que eu encontrei de me libertar, de me desaprisionar e de ficar segura. De deixar quem precisa longe de mim. Foi a única maneira que eu encontrei de não voltar para essa situação, aonde eu voltaria cem vezes mais, se eu não tivesse exposto tudo. Essa exposição faz com que o universo, as pessoas, o alastre, me protejam de mim mesma - porque sim, sou eu que me coloco nessa situação. Eu sei que não posso falar assim, mas eu não consigo falar diferente. Enfim, tem várias coisas que eu realmente não entendo.

Identificação

Nadja Pessoa, que recentemente se separou de D'Black, comentou nas redes sociais de Mayra Cardi que também estava passando por um relacionamento abusivo.

Eu fui abusada por dez anos da minha vida e não sabia! Até um reality de casa eu fui obrigada psicologicamente a fazer e não poder ser eu mesma para beneficiar a ele, eu fiz. Conta bancária, tudo no controle dele. Quando viu que eu estava abrindo os olhos, caiu fora sem me dizer nada, sem conversar, me deixando sem dinheiro em uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Ninguém sabe como dói acordar para um relacionamento abusivo. É o que você falou, não temos coragem de deixar, ficamos na espera da mudança. [...] Todos os casos que envolvem traições, divórcio abusivo... a dor é igual! Aguarde e não julgue uma mulher. Apoie. Nem tudo que parece verdade, realmente é.