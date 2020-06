Daniela Carvalho, ex-Malhação, fala sobre emprego de faxineira na Irlanda: - É um trabalho muito honrado

29/06/2020 | 15:11



Daniela Carvalho, que interpretou a Catarina na 18ª temporada de Malhação, contou sobre sua vida após protagonizar a novela juvenil da TV Globo. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut nessa segunda-feira, dia 29, a atriz afirmou que o trabalho de faxineira foi o que a salvou quando decidiu mudar para a Irlanda para aprender inglês:

- Compartilhei vídeos sobre a faxina na Irlanda, onde morei por oito meses. Fiz intercâmbio lá porque o país permite o estudo da língua ao mesmo tempo em que se trabalha. Eu estava ambicionando minha carreira artística. Quando a gente não tem medo e trabalho, vai seguindo e se resolvendo. As pessoas [quando viram os vídeos publicados pela atriz no Youtube] falaram: Meu Deus! Ela está fazendo faxina. Será que está passando fome? ou Coitada, tomara que ela se reerga!, e eu tentei acalmar as pessoas. Essa é a realidade de uma pessoa que sai do país e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. Mas é um trabalho honrado, difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito. Hoje em dia valorizo muito. Minha visão em relação a esses subempregos mudou muito. É a realidade da pessoa que sai do país e também a de muitas pessoas do próprio país.

Depois de morar na Europa, Daniela passou um tempo na Colômbia e seguiu para os Estados Unidos, onde descobriu sua gravidez:

- Quando a gente vai trabalhar fora, a carga horária é alta. Eu achei que estava cansada por conta disso e não dei muita atenção. Mas tinha uma amiga grávida no bar e fui percebendo com mais tempo o atraso na menstruação. Aí de fato descobri que ia ser mamãe. No início, foi um susto. Mas logo me adaptei à ideia. Filho é prosperidade. É uma bênção. Sempre sonhei com a maternidade antes dos 35 [anos de idade]. Acabou acontecendo.

Segundo a colunista, a atriz está grávida de sete meses e espera uma menina, a Serena, e o pai é o administrador colombiano Juan Diaz. Aos 34 anos de idade, Daniela voltou para o Brasil e vive em Itapetininga, no interior de São Paulo:

- Sou uma mulher, artista, e vou me adaptar como sempre me adaptei. Decidi voltar dos Estados Unidos logo no início da pandemia para buscar meus cães. E foi uma decisão acertada porque acabaríamos ficando presos na fronteira. Moro em São Paulo com o meu namorado e decidimos ter minha filha pertinho da minha mãe.

Por fim, Daniela Carvalho afirmou que pretende seguir a carreira de atriz no exterior após o nascimento de Serena:

- Quem me acompanha pelo Instagram sabe da minha trajetória. Outros me perguntam onde eu estive. Tive um curso de teatro no Rio, dei aula... O grande público acha que eu desisti na carreira. O canal no YouTube foi um meio para mostrar como funcionam os testes, os bastidores. Sempre fui a favor de viver experiências que nos transformam em seres humanos melhores. Não tenho medo de me jogar. Quando eu tiver minha neném vamos retomar essa meta de estudar e trabalhar. Nosso plano é ir para o Canadá no ano que vem porque o país é mais aberto a imigrantes.