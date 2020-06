Khloé Kardashian comemora aniversário com festa para a família, incluindo uma rara aparição do irmão, Rob

29/06/2020 | 15:11



No último sábado, dia 27, Khloé Kardashian completou 36 anos de idade e recebeu inúmeras felicitações - inclusive de seu ex-marido. Apesar de não poder realizar uma grande festa por conta da pandemia do novo coronavírus, a socialite fez uma pequena comemoração em casa que foi limitada à seus familiares. No Twitter, ela agradeceu pelas felicitações e explicou sobre a reduzida lista de convidados:

Eu tive o aniversário mais magnífico! Foi apenas para a família. Nós apenas não estamos confortáveis em estar perto de muitas pessoas, mas a decoração foi FORA DESTE MUNDO! Queria agradecer a TODOS vocês por me enviarem tantos desejos bonitos e gentis. Eu amo muito vocês.

A decoração da festa foi em tons de rosa, e contou com flores e balões que formavam a letra K, além de almofadas com o rosto da aniversariante. O próprio bolo trazia decoração rosa clara, com fotos de Khloé e de True, sua filha de dois anos de idade.

Khloé também recebeu uma emocionante homenagem de sua mãe, Kris Jenner, que publicou um longo texto no Instagram exaltando suas qualidades:

Feliz aniversário para a minha coelhinha especial Khloé Kardashian! Espero que você tenha tanto brilho no seu dia hoje, minha linda garota ... você é uma incrível filha, irmã, tia, amiga e confidente, e você é o mundo inteiro para sua preciosa filha True! Que mamãe espetacular você é! Estou muito orgulhosa de você por tudo o que você é, e como você é a alma mais carinhosa e generosa com um sorriso que ilumina todos os cômodos em que você entra... você sempre anima a todos nós e é a melhor líder de torcida de todas. Obrigado por ser uma luz na minha vida e uma parte tão grande do meu coração... Eu te amo minha coelhinha, que bênção você é! Ah, e eu mencionei que você é linda por dentro e por fora? Eu te amo.

Além disso, o irmão mais novo de Khloé, Rob Kardashian, deixou os internautas chocados com sua aparição na festa da irmã. O empresário, que não fazia aparições públicas há algum tempo, postou uma série de cliques que mostram sua perda de peso.