Golden Square recebe nova loja da C&A

Yara Ferraz



29/06/2020 | 15:00



A C&A continua o seu plano de expansão para 2020 e inaugura amanhã, nova loja no Golden Square Shopping, em São Bernardo. Situada em um espaço de dois andares com 2.346 m², a unidade vai gerar 30 empregos diretos.

De acordo com o VP de operações da C&A Brasil, Fernando Brossi, essa é a 10ª unidade na região. "Por isso, dando continuidade ao plano de expansão da empresa, entendemos que é um investimento que nos aproxima ainda mais dos nossos clientes, em uma das localidades mais importantes economicamente de São Bernardo e, consequentemente do Grande ABC. Nesta nova filial, nossos clientes vão encontrar uma loja com fácil acesso, em que podem tanto ter uma excelente experiência de compra física, como também integrada ao nosso e-commerce, com a possibilidade de retirada dos produtos adquiridos no nosso site", afirmou.

Brossi também destacou a importância do público da região para a marca. "A unidade do Golden Square Shopping será inaugurada em novo formato de loja tem como objetivo facilitar o trânsito dentro da loja e oferecer melhor visibilidade dos produtos, tornando a compra mais simples, fácil e rápida. Além disso, as lojas apresentam ambientes mais clean e intuitivos, com uma nova distribuição de áreas, alinhadas à cada categoria de produtos."



Com a nova unidade, a varejista contabiliza agora 288 unidades em todo País, sendo 86 delas somente no Estado.

No momento, o quadro de associados da unidade está completo, mas os interessados em trabalhar na C&A podem acompanhar as demais oportunidades por meio do site https://www.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/canda.

Pandemia

Por causa do momento atual, a varejista está tomando todas as medidas de segurança na hora das compras. Entre elas, estão: reforço na limpeza e higienização de todos os ambientes, disponibilização de álcool em gel para associados e clientes, fornecimento aos clientes de produtos para higienizar sacolas e cestas de compras, distanciamento físico de 1,5 metro entre os caixas e os clientes, provadores das lojas fechados por tempo indeterminado, entre outros. A empresa trabalha ainda com quadro de funcionários reduzido e revisão de turnos.



"Evidentemente, estamos seguindo todos os cuidados, protocolos e medidas de segurança determinados pelas autoridades e órgãos de saúde do país, pensando tanto na segurança de nossos clientes, como de nossos associados (funcionários)", disse Brossi.