Plataformas multifuncionais: a tecnologia como base para a inovação e o crescimento

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2020 | 14:48



Aliada aos milhares de serviços que encontramos na internet, a tecnologia exerce forte influência na criação e no crescimento de diversas plataformas que se encontram cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Começando pelas redes sociais e chegando à grande diversidade de serviços associados ao entretenimento, são vários os exemplos que revelam a importância da inovação tecnológica na construção do caráter multifuncional dessas plataformas.

Em especial devido à sua mutabilidade e capacidade de evolução, ao longo dos anos temos assistido a diversas mudanças no universo online que vêm impactando a forma como nos comunicamos e consumimos conteúdo. O primeiro destaque vai para o crescimento das plataformas destinadas à comunicação e ao relacionamento interpessoal – as redes sociais – e sua consequente transformação em canais de desenvolvimento econômico, social e cultural.

Estima-se que existam mais de 4 bilhões de cibernautas em todo o mundo, o que corresponde a mais da metade da população mundial. Somente no Brasil, foram registradas cerca de 126,9 milhões de pessoas que acessam a internet, seja por meio de um computador ou através de um smartphone – segundo revela pesquisa realizada em 2018 pela empresa TIC Domicílios. Por sua vez, o brasileiro é também um dos que mais utiliza as redes sociais, tendo ocupado o segundo lugar do ranking de países que passa mais tempo navegando nestas plataformas.

Contudo, não são somente a sua funcionalidade de comunicação e partilha de conteúdo que vêm conquistando cada vez mais usuários em todo o mundo. Existem diversas outras funções que, devido à evolução da tecnologia, permitem o crescimento e a popularização deste tipo de plataforma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O impacto da tecnologia nas redes sociais

Além do seu caráter social e interativo, existem diversos outros fatores que estão na origem da expansão das redes sociais. Nesse sentido, a evolução tecnológica traduz-se em um dos principais mecanismos de crescimento destas plataformas, sendo responsável por criar e implementar novas funcionalidades. A cada ano, descobrimos novas plataformas, tendências e conceitos nesse segmento.

No entanto, existem várias plataformas que se destacam como líderes no mercado, sendo responsáveis por registrar o maior número de usuários ativos mensalmente. Entre elas, temos a forte presença da empresa criada por Mark Zuckerberg, que reúne três das redes sociais mais utilizadas no mundo inteiro: Facebook, Instagram e WhatsApp. De acordo com a empresa de pesquisas Statista, atualmente estas redes contabilizam, respectivamente, 2,498, 2,0 e 1,0 bilhões de usuários ativos mensalmente. Devido à sua versatilidade, estas redes sociais oferecem muito mais do que a comunicação entre as pessoas – tudo por conta da tecnologia utilizada.

Conheça as principais inovações tecnológicas das redes sociais

Enquanto no início o Facebook se dedicava somente à conexão de pessoas e ao compartilhamento de informação, atualmente esta rede permite a criação de páginas profissionais, disponibiliza um marketplace próprio e oferece uma ferramenta de vídeos para espectadores e criadores, o Facebook Watch, ao qual só é possível ter acesso em alguns países.

Mas além da mais famosa rede social, também o Instagram tem passado por transformações tecnológicas que conquistam cada vez mais usuários. Anteriormente destinada somente ao compartilhamento de fotos, hoje a rede oferece diversas outras funcionalidades que chamam a atenção tanto de usuários como de empresas. Atualmente, a plataforma viabiliza maior interação entre usuários através de funções associadas ao streaming de vídeo ao vivo, criação de conversas de grupo privadas pelo InstaDirect e, inclusive, mais recentemente, a possibilidade de criar uma verdadeira loja online, com o Instagram Shop.

Ainda pertencente ao grupo do Facebook, o WhatsApp é uma das redes mais utilizadas por todo o mundo para troca de mensagens instantâneas e realização de chamadas de vídeo. Devido à sua intensa aposta em inovação, esta é uma das redes que têm apresentado maior evolução no que diz respeito a novas funcionalidades.

O aplicativo, que começou por ser simples e intuitivo, nos dias de hoje oferece diversas outras funções além das recorrentes mensagens e chamadas. Entre elas, destaca-se a possibilidade de realizar chamadas de vídeo com até oito participantes. Por conta da forte afluência de chamadas de voz, esta função foi atualizada para facilitar a comunicação em grupo. Além dela, a empresa prevê a implementação de um sistema que irá permitir efetuar transações monetárias, como pagamentos e transferências de dinheiro. Por enquanto, este recurso ainda não se encontra disponível, mas tudo aponta para que – em breve – os usuários possam fazer uso desta função.

Além disso, a rede também vem testando uma série de outros recursos que visam melhorar a experiência dos usuários, entre os quais a oportunidade de realizar seu login em mais de um dispositivo – algo que até agora não é possível.

Plataformas de entretenimento também apostam na tecnologia

Na verdade, não são somente as redes sociais que estão fazendo uso da tecnologia para inovar os seus serviços e promover a satisfação dos usuários. Também as plataformas destinadas ao entretenimento vêm apostando em tecnologia como meio de impulsionar seu crescimento. Permitindo que os usuários usufruam de diversos tipos e formatos de conteúdo, ou implementando recursos que tornem a sua experiência um tanto imersiva, estas plataformas destacam-se pelo seu caráter versátil e multifuncional.

A empresa sueca responsável pela plataforma Spotify – o serviço de streaming de música mais usado pelos cibernautas – implementou um novo recurso de reprodução de vídeo como complemento das músicas que constam na sua lista de reprodução. Conhecido como Canvas, este recurso permite que os artistas possam adicionar conteúdo visual de até oito segundos que são reproduzidos em modo loop no momento da reprodução das suas músicas. Além disso, a plataforma oferece outras funções que agradam tanto os artistas como os próprios usuários, como a possibilidade de criar playlists ou, até mesmo, publicar o seu próprio conteúdo.

Já no universo dos jogos, empresas como a Betway Cassino Online também apostam no recurso de vídeo por meio da tecnologia de streaming como forma de diversificar a experiência dos usuários. Dessa maneira, no mesmo espaço eles podem tanto desfrutar de uma oferta bastante diversa de modalidades de cassino quanto se divertir acessando os serviços de cassino ao vivo oferecidos pela plataforma, por meio dos quais é possível interagir com o crupiê e ter a experiência de estar dentro de um cassino real.

Outro exemplo que ilustra a multifuncionalidade das plataformas de entretenimento é o trabalho desenvolvido pela Twitch com a diversificação do seu conteúdo. Anteriormente focada somente no streaming de videogames e conteúdos relacionados a esse segmento, a plataforma decidiu expandir a sua oferta de transmissão ao vivo, disponibilizando categorias relacionadas com gastronomia, conversas ao vivo e muito mais.

Assim, é de fácil conclusão que a tecnologia é a base da expansão do mundo digital e do crescimento das diversas indústrias e plataformas que se encontram presentes na internet. Nesse sentido, as empresas apostam em inovar os seus serviços e implementar recursos que se revelem úteis para os seus usuários.