São Paulo vai aplicar multa a pessoas e estabelecimentos por não uso de máscaras

29/06/2020 | 18:45



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje multas de R$ 500 para cidadãos que forem flagrados sem máscaras em espaços públicos. Além disso, estabelecimentos comerciais serão multados em R$ 5.000 por cada pessoa que estiver sem a proteção. A medida entra em vigor no dia 1º de julho. A fiscalização será feita pelos órgãos de vigilância sanitária do estado e dos municípios.

"O objetivo não é punir, mas educar e alertar as pessoas", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Segundo Doria, o valor arrecadado será revertido para o programa Alimento Solidário, que distribui cestas básicas a famílias em estado de pobreza e extrema pobreza. De acordo com o governador, o índice do uso de máscaras no Estado é de 93% e na capital de 97%.