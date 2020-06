Babu Santana leva bronca de Drauzio Varella e admite que estava deixando de cuidar da saúde: -Eu estava desregulado

29/06/2020 | 13:11



O Fantástico do último domingo, dia 28, trouxe uma conversa entre Babu Santana e Drauzio Varella. O médico entrevistou o ex-BBB para falar do susto referente a sua internação, que ocorreu no dia 19 de junho. O ator relatou que estava com sintomas de extremo cansaço e falta de apetite, o que o levou a acreditar que pudesse ter contraído o novo coronavírus:

- Eu cheguei a pensar que era alguma coisa relacionada ao vírus, e por isso que eu fui correndo pro hospital.

Apesar do medo de que seu mal-estar fosse sintoma da Covid-19, o ator foi diagnosticado com diabetes, e levou uma bronca de Drauzio por conta de seu estilo de vida.

- Esqueça a existência do cigarro. Diabetes e cigarro é uma mistura explosiva. Vai dar problema e vai dar problema logo. Corta refrigerante da sua vida, esquece que existe. Suco precisa cuidado, o suco é doce, tem o açúcar da fruta. Beba água.

Babu, por sua vez, admitiu que estava deixando de se cuidar e contou que toda a família já está mobilizada para que adotem um estilo de vida mais saudável:

- Estou sem fumar há dez dias, espero que eu fique o resto da minha vida sem fumar. Refrigerante eu bebia mais do que água, era impressionante. Eu era apaixonado por doce e gosto de uma cervejinha. Eu estava desregulado. Eu, minha mulher e meus filhos estamos em uma vida nova. Está todo mundo mudando, acordando mais cedo.

Em seguida Drauzio explicou que, apesar de preocupante, a diabetes é uma doença que pode ser controlada, permitindo ao paciente que tenha uma vida normal:

- Diabetes é uma doença potencialmente grave, mas não precisa ser. Você pode levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas pra isso precisa perder peso. Não dá pra ter diabetes e ficar parado, sentado o dia inteiro. Tem que ter exercício, porque você contrai os músculos e gasta glicose.

O ator da Globo concordou, e revelou que estava tomando os cuidados necessários desde já:

- Vou praticar esportes e estou redescobrindo o prazer de cozinhar, cozinhar coisas novas que eu não estava habituado. A gente já começou uma alimentação rica em fibras, sem açúcar e fazendo exercícios, além de tomar insulina e algumas medicações. Eu estou com muita gordura no fígado, vou ter que baixar de peso pra poder ter uma vida mais normal do que agora.

No Instagram, Babu compartilhou um pouco da conversa com Drauzio, e na legenda falou um pouco mais sobre seus sintomas, além de garantir que estava se cuidando e deixar um alerta aos seguidores:

Quero poder alertar todos vocês sobre essa doença silenciosa. Infelizmente, ela atinge muita gente porque não controlamos corretamente. Então, se cuidem, com dieta equilibrada, acompanhamento médico e exercícios regulares. A sua saúde, é seu bem mais precioso! Fica a dica do Paizão aqui.