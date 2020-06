Bancado por Duda Reis, Nego do Borel tenta permuta de 20 mil reais ao comprar aliança de noivado

29/06/2020 | 13:10



Duda Reis, de 18 anos de idade, fez um novo desabafo sobre a polêmica envolvendo os seus pais e o seu relacionamento com Nego do Borel, de 27 anos. No Instagram, a atriz publicou um longo texto pedindo mais empatia e sororidade, e afirmou que está com alguns problemas psicológicos por ter que lidar com toda essa situação.

Sabe o que acontece? Estou ficando já doente emocionalmente com tudo isso e a famosa sororidade seletiva não para de aparecer, sempre mulheres metendo o pau em mim e nunca estendendo a mão. Isso [supostas agressões de Nego] NÃO aconteceu. Eu estou depressiva com toda essa pressão em cima de mim e eu chorei para o meu pai dizendo que não aguentava mais tudo isso que está acontecendo. Acho errado demais me expor dessa maneira e mostrar momentos meus de vulnerabilidade para o Brasil inteiro, tentando ganhar fãs e visibilidade. Problemas familiares se resolvem dentro de casa, e eu NÃO falei nada sobre agressão, porque eu não sou vítima de agressão. Quantas vezes vou ter que falar?

Ela também criticou o comportamento dos pais.

Agora de coração, vocês acham certo expor uma filha assim o tempo todo e não pensar na saúde emocional dela? Vocês não acham que o respeito deve existir? Eu não vou processar o meu pai, jamais faria isso, disse num momento no meio de uma crise de pânico (que tenho tido toda semana). Cadê a empatia dos meus pais e os cuidados com a filha sabendo que a mesma tem se tratado com psiquiatra, porque é um problema de família há anos? É muito fácil aproveitar toda a visibilidade que está ganhando para tentar destruir minha imagem, e isso é muito injusto, poxa vida. Eu nunca faria isso com ninguém. Eu chorei para o meu pai, porque todo dia olho no Instagram e é só porrada que acaba com meu emocional e eu estou fadigada num geral, eu e meu noivo, porque ele não é esse monstro que está sendo pintado, senão eu não estaria com ele.

Por fim, Duda apontou que os comentários ultrapassaram os limites.

Eu quero que isso pare e eu quero viver minha vida feliz. Vocês de fora não sabem como é aqui dentro, precisam ser mais gentis, e eu peço por favor. Já virou uma questão de ego e queda de braço, isso não funciona e só machuca.

Custou caro

Segundo informações do jornal Extra, Nego do Borel encomendou duas alianças de noivado de ouro branco 18 quilates, cravejadas em diamantes. As peças são do design de joias TH e custaram 20 mil reais. Entretanto, Nego estaria com algumas dificuldades financeiras, já que perdeu o seu contrato com a Sony Music em dezembro. Sem shows, o funkeiro tentou pedir um bom desconto na hora de pegar pelas joias, além de tentar realizar uma permuta, sem sucesso. No final, teve que pagar parte do valor antes de levar a encomenda.

Ainda de acordo com o veículo, quem estaria bancando as contas da mansão dele é a namorada, Duda Reis.

Procurada, a assessoria de imprensa do cantor ainda não foi encontrada para comentar a informação.