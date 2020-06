Katy Perry revela que considerou suicídio em 2017, após término com Orlando Bloom

29/06/2020 | 12:10



Katy Perry abriu o coração em entrevista à rádio SiriusXM CBC. A cantora, que atualmente está grávida de Orlando Bloom, de quem também é noiva, revelou que considerou suicídio em 2017, quando sua vida pessoal e profissional não estava muito bem. Na época, Katy e Orlando estavam separados e ela tinha lançado o seu álbum Witness, que não fez muito sucesso e teve um desempenho ruim nas paradas musicais.

- Minha carreira estava nessa trajetória que subia, subia e subia, e então tive uma pequena mudança, não tão grande se vemos uma perspectiva externa. Mas para mim era sísmica [de grande impacto]. Eu tinha me doado tanto, e isso literalmente me partiu ao meio. Eu tinha terminado com meu namorado, que agora é o pai do meu futuro bebê. E aí fiquei empolgada em voar alto no próximo disco. Mas a validação não me fez bem, então eu apenas desmoronei.

Felizmente, a fé de Katy a ajudou a se curar com o tempo.

- Foi tão importante para mim ter desmoronado, para que assim eu pudesse encontrar minha totalidade de uma maneira totalmente diferente. E ser mais dimensional do que apenas viver minha vida como uma estrela pop sedenta o tempo todo. A gratidão é provavelmente a coisa que salvou a minha vida, porque se eu não a achasse, teria mergulhado na minha própria tristeza e provavelmente entrado de cabeça nela. Mas encontrei maneiras de agradecer. Se ficar muito, muito difícil, eu vou e digo: Sou grata, sou grata!, mesmo estando de mau humor.

Agora, a artista sabe melhor como lidar com seus problemas psicológicos.

A esperança sempre foi uma opção para mim, por causa do meu relacionamento com Deus e de algo que é maior que eu. É claro que se sou eu quem está controlando meu destino, eu vou ser a única a jogá-lo no chão. Minha esperança é que algo maior que eu tenha me criado para um propósito e me criado por uma razão, que não seja descartável, e que toda pessoa tenha sido criada para um propósito.