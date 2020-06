Malvino Salvador e Kyra Gracie fazem chá revelação por chamada de vídeo

29/06/2020 | 11:41



Em meio à pandemia do novo coronavírus, Malvino Salvador e Kyra Gracie decidiram fazer um chá revelação neste domingo, 28, por chamada de vídeo com familiares e amigos. O ator e a esposa estão à espera do terceiro filho e são pais de Kyara e Ayra. "Eu estava muito ansiosa e nem acreditei quando vi as bolas azuis", comemorou Kyra. Malvino já suspeitava ser um menino.

Durante o chá revelação deste domingo, apesar de não haver aglomeração, a festinha teve decoração temática, com balões azuis e rosas, docinhos e um bolo.

Quando anunciaram a gravidez, em maio, Malvino disse que estava tomando todos os cuidados para preservar a família durante a pandemia de covid-19. "Apesar de o mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês! Estamos grávidos!", escreveu o ator na ocasião.