Companhia de cruzeiros de luxo oferece US$ 1.000 para resgate a bordo até 2022

Quem adquirir um dos pacotes de cruzeiros da Regent Seven Seas Cruises até 31 de julho de 2020, aplicável para viagens até 2022, ganhará um crédito de US$ 1.000 para usar a bordo durante a viagem. A campanha faz parte da estratégia da armadora para atrair os turistas de volta aos navios.

Batizada de “Return with Regent”, a promoção ainda reduz pela metade os depósitos das reservas e inclui o pacote de proteção Regent Reassurance. Com ele, o passageiro pode cancelar a viagem, por qualquer motivo, até 15 dias antes da data de embarque (com reembolso de 100% em créditos para um cruzeiro futuro).

“Nosso objetivo é fornecer não apenas a segurança para navegar novamente com a opção de cancelamento por qualquer motivo, mas também aumentar a flexibilidade com depósitos reduzidos em 50%. Também esperamos inspirar as viagens com US$ 1.000 em crédito a bordo e centenas de cruzeiros para escolher em todo mundo até 2022”, afirma Jason Montague, Presidente e Diretor Executivo da Regent Seven Seas Cruises.

O que fazer com US$ 1.000 em um cruzeiro de luxo

Com o montante oferecido pela Regent Seven Seas Cruises para quem adquirir seus cruzeiros é possível realizar diversas experiências a bordo. Quem quiser pode reservar, por exemplo, massagens e terapias no spa. Outra opção é provar bebidas de rótulos finos, como uma garrafa de vinho Louis Roederer “Cristal” 2007 para brindar um aniversário especial, ou ainda uma Vega Sicilia Unico 2005 Tempranillo.

O passageiro também podem expandir seus conhecimentos e habilidades culinárias no programa Culinary Arts Kitchen, encontrado exclusivamente a bordo dos navios Seven Seas Splendor e Seven Seas Explorer.

De acordo com a Regent Seven Seas Cruises, as excursões em terra durante as paradas oferecidas pela companhia também poderão ser reservadas com o crédito. Assim, dá para explorar ilhas do Caribe e do Pacífico Sul, bem como diversos destinos em todos os continentes.

