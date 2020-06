4 filmes e séries para conhecer mais sobre a Noruega sem sair de casa

Redação

Do Rota de Férias



29/06/2020 | 11:18



A Noruega é um destino famoso por sua natureza exuberante e riqueza cultural. O país abriga fiordes, lugares para ver a aurora boreal, mirantes e uma série de outras paisagens espetaculares.

O melhor é que dá para curtir tudo isso sem sair de casa. Afinal, diversos filmes e séries retratam a beleza, cultura e história da nação nórdica.

Conheça a noruega pela TV

Confira uma seleção de filmes e séries que mostram facetas diferentes da Noruega:

Lilyhammer

Lilyhammer é uma série da Netflix ambientada em uma cidade norueguesa de nome parecido, chamada Lillehammer. A história divertida gira em torno de um mafioso de Nova York, nos EUA, que adota uma nova identidade e se muda para o pacato vilarejo norueguês. Além de acompanhar as reviravoltas da trama, quem assiste à série pode admirar as lindas paisagens da região leste do país.

Vikings

A aclamada série é digna de maratona. Vikings mostra a cultura do povo nórdico que habitava as terras norueguesas do final do século 8 até ao século 11. A série foi filmada em vários países, mas em alguns momentos marcantes é possível admirar pontos icônicos da Noruega, como a famosa Pulpit Rock. O grande destaque é o enredo histórico, que mostra como era a vida dos guerreiros e exploradores da Escandinávia.

Frozen

Os idealizadores da famosa animação da Disney usaram a Noruega como inspiração para criar o reino de Arendelle, onde a princesa Elsa e sua irmã Ana vivem suas aventuras. Vale a pena prestar atenção nas referências não só das paisagens norueguesas, mas também dos trajes típicos do país e de elementos da cultura local.

Pequena Grande Vida

O filme conta com elenco ilustre, formado por Matt Damon, Kristen Wiig, Neil Patrick Harris e Laura Dern. A trama traz a história de uma invenção norueguesa para tornar o mundo mais sustentável: encolher os humanos. Parte do longa foi gravado nos belíssimos cenários da região dos fiordes da Noruega, e a temática da sustentabilidade explorada realmente é muito importante no país.

Fotos da Noruega

