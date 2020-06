Mundo alcança 10 milhões de casos e 500 mil mortos pelo vírus

Da Redação do Diário do Grande ABC



28/06/2020 | 23:44



O saldo de infectados e óbitos relacionados à pandemia do novo coronavírus segue crescente. Ontem, segundo dados da universidade norte-americana Johns Hopkins, o mundo superou 10 milhões de casos confirmados e 500 mil mortos. Os dados oficiais apontam 10.104.045 positivados à doença e 500.882 perdas. Por outro lado, 5.100.637 pacientes foram recuperados.

No Brasil, a Covid-19 alcançou ontem 57.622 vítimas fatais, 1.344.143 infectados e 733.848 altas médicas do novo coronavírus. Já o Estado de São Paulo indicou 14.338 mortos, 271.737 casos confirmados e 43.277 recuperados. No Grande ABC, os dados de ontem apontaram 12 novas perdas, totalizando 1.089, além de 20.689 pessoas positivadas, 28.233 sem diagnóstico e 8.635 liberados com alta médica.