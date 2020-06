Ademir Medici

“Veio um cheiro da janela/Que lavou o meu nariz/Mistura de cravo e canela/Que momento feliz.”

De um dos poemas expostos nesta feira da Zona Norte de São Paulo.

As primeiras feiras livres do Grande ABC são da primeira metade do século XX. Foram instaladas nos centros urbanos das cidades, na Rua General Glicério em Santo André, no Largo da Matriz de São Bernardo e assim por diante.

Nesta quarentena, Thais Matarazzo descobriu a feira do seu bairro, em São Paulo, e escreveu um livro: Os temperos da Florência. Genial.

“Bom dia, bom dia, freguesa. Bom dia, bom dia, freguês. Pastel melhor não existe, só aqui na banca do Japonês.”

Sr. Nicolino, o italiano das bananas – que levou uma dúzia de ovos na fuça.

Júlia e Rafael, proprietários da melhor banca de frutas.

Jonjoca Tapioca, vende o quê? Ora...

Na barraca da Florência, vendem-se temperos. E são exibidos os poemas de Talita.

Quem é Talita?

No final do livro, Thais sugere ao leitor que conheça a feira de quarta-feira e que não deixe de passar pela banca dos temperos e bater um papo com a Florência.

Ocorre que a feira da Freguesia do Ó fica longe do Grande ABC. Sendo assim, na cola da sugestão da Thais, sugerimos que você visite com outros olhos a feira do seu bairro, aqui mesmo na região.

São Bernardo proibiu as feiras no início da pandemia. Para quê! Revoltou-se o feirante, o povo não deixou. E as feiras foram os primeiros estabelecimentos comerciais a retomar trabalho. Para nunca mais fechar. Assim esperamos.

E, olha, o pastel da minha feira acho que é mais saboroso que o da feira da Thais.

Diário há meio século

Domingo, 28 de junho de 1970; ano 12; edição 1269

Festa – O presidente Emílio Medici virá a São Bernardo em 8 de julho de 1970 para as solenidades de lançamento do milionésimo carro VW fabricado no Brasil.

Em 29 de junho de...

1860 – Nasce, na Capital de São Paulo, Pedro Manuel de Toledo, o embaixador Pedro de Toledo, interventor federal e governador aclamado do Estado de 7 de março a 2 de outubro de 1932.

Faleceu em 1935, no Rio de Janeiro. Foi sepultado no monumento dedicado ao soldado constituinte, no Ibirapuera. E é nome oficial do apelidado Largo da Estátua, em Santo André.

1920 – Por ser hoje dia de São Pedro, o ponto será facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo, a exemplo do ocorrido no Dia de São João.

Insurreição anárquica na Itália: três dias de combate em Ancona; desordens reprimidas no Veneto, na Lombardia e na Toscana. Anunciada uma nova greve dos ferroviários.

Desmentida a prisão do líder Enrico Malatesta. Ele continuava a agir do seu esconderijo e era acusado de estar a serviço da Iugoslávia, recebendo dinheiro para custear a revolta na Itália.

1960 – Celebrado o Dia do Atleta São-Bernardense, criado por lei municipal de 7 de março de 1957.

CME (Conselho Municipal de Esportes) realiza competições de pugilismo, beisebol, aeromodelismo, xadrez, tênis de mesa, bochas e futebol.

Prefeitura expõe quatro anteprojetos para a construção do Ginásio Municipal de Esportes, previsto para o bairro Nova Petrópolis.

Nota – Aquele ginásio nunca seria construído. E o Dia do Atleta São-Bernardense cairia no esquecimento.

1970 – Inaugurado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, no Mosteiro de Nossa Senhora da Luz, Avenida Tiradentes, em São Paulo.

