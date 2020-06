Grande ABC possui 229 oportunidades disponíveis

Da Redação do Diário do Grande ABC



28/06/2020 | 23:43



Trabalhadores que procuram oportunidade de emprego no Grande ABC contam com 229 vagas disponíveis nesta semana.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André possui 12 postos, sendo seis para empacotador e destinado a pessoas com deficiência. Também há duas oportunidades para auxiliar de limpeza, uma para balconista de açougue e três para instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 4433-0776.

A nova sede da CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo dispõe atualmente de 118 vagas, sendo dez para açougueiro, 50 para auxiliar de limpeza (direcionadas para pessoas com deficiência), 50 para caixa de supermercado, além de oportunidades para analista de recursos humanos e auxiliar de limpeza,entre outras. Interessados deverão enviar currículo para o email ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando o posto que gostaria de concorrer. A CTR também fará o atendimento presencial, seguindo regras da vigilância sanitária, para habilitação de seguro-desemprego, por meio de agendamento pelo telefone 2630-7618.

São Caetano coloca à disposição a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), na qual as pessoas em busca de recolocação podem se cadastrar gratuitamente. Atualmente estão disponibilizadas 73 vagas de emprego em diversas categorias.

Em Ribeirão Pires, moradores podem se cadastrar em seletivas por meio do portal Emprega Brasil (www.empregabrasil.mte.gov.br). As vagas também podem ser verificadas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos tablets ou celulares com sistema Android e IOS. São seis disponíveis, para auxiliares administrativo e de produção e operador de calderaria, entre outras.

A agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, possui 20 vagas. Há oportunidades para auxiliar administrativo, com salários de até R$ 1.500, vendedor interno (ganho entre R$ 1.500 e R$ 2.000), além de analista de folha de pagamento júnior, que pode receber até R$ 3.500 mensais. Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br