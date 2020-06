Câmara de Sto.André reabre hoje portas para atendimento

Miriam Gimenes



28/06/2020 | 20:30



A mesa diretora da Câmara de Santo André, presidida pelo vereador Pedrinho Botaro (PSDB), regulamentou retorno do atendimento ao público no expediente do prédio legislativo a partir de hoje. Haverá procedimentos e regras com objetivo de prevenir a propagação da Covid-19 nas dependências da casa nesta retomada das atividades internas. O acesso a populares estava suspenso desde fim de março, há três meses, período de início da pandemia do novo coronavírus.

Em seu artigo 3º, o ato diz que “fica estabelecido a partir do dia 29 de julho o atendimento presencial ao público, limitando-se a duas pessoas por vez em cada gabinete, conforme controle específico de entrada e saída”. “Esse acesso de forma física poderá ser feito no horário de expediente das 10h às 16h”, cita. A medida, contudo, versa apenas ao atendimento excepcional nos gabinetes. Isso porque continua impedida a participação de populares nas sessões ordinárias, que continuam sendo realizadas por videoconferência, com presença mínima de vereadores e funcionários no plenário.

“Acredito (que a volta das sessões) deve acontecer somente após o recesso (parlamentar de julho). Estamos fazendo plano de retomada gradual, com redução do tempo de expediente e funcionamento. Já temos adotado medidas (de prevenção) para o retorno aos poucos se dar com todos os cuidados necessários. Lançamos chamamento (na semana passada) para permitir doação de itens e materiais (álcool gel, luvas e máscaras, por exemplo), numa tentativa de evitar trâmites burocráticos e gastos públicos adicionais. É alternativa, essa modalidade não existia”, alegou Pedrinho.

As sessões virtuais, a princípio, tendem a ocorrer pelo menos até a próxima semana, quando está prevista a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2021, passo indispensável antes do início do recesso do meio de ano. O regresso às atividades regulares, normalmente, acontece na primeira semana de agosto. Logo no começo da crise sanitária, a Câmara proibiu a presença do público.