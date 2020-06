Beyoncé anuncia filme em parceria com a Disney e fãs comemoram

28/06/2020 | 19:10



Mais uma vez, Beyoncé firmou uma parceria com a Disney, e a internet está em polvorosa. Na madrugada deste domingo, dia 28, foi divulgado, no site da artista um trailer anunciado como um filme de Beyoncé.

Black is King está sendo produzido pelo streaming Disney+, que funcionará no Brasil só no final de 2020. A produção estará disponível na plataforma a partir do dia 31 de julho, exatamente um ano após o lançamento do live-action de O Rei Leão, no qual a mãe de Blue Ivy dublou a personagem Nala.

De acordo com o comunicado oficial, trata-se de um álbum visual que reimagina O Rei Leão para jovens negros e negras em busca de suas próprias coroas. O projeto, roteirizado, dirigido e produzido por Bey, é uma reunião de culturas e crenças compartilhadas por gerações. Uma história de como as pessoas que foram deixadas mais machucadas possuem um dom extraordinário e futuro cheio de propósito.

O trailer mostra um conceito repleto de cores, que destaca a beleza da tradição negra, ao som de Already, do álbum The Gift, cuja estreia foi em 2019.

Sobre o lançamento, os fãs escreveram nas redes sociais:

A rainha está de volta! Beyoncé, você fez isso de novo, comentou um.

Imagina como deve ser horrível odiar essa mulher. Enquanto todos seguem exatamente a cartilha da indústria para se manter nas plataformas de streaming, ela vai lançar um filme para um álbum flopado um ano depois do lançamento. PODER, disse outro.

Deveria ter o kit beyhive que vem um medidor de pressão e um Losartana por que ser fã da Beyoncé é saber que a qualquer hora ela solta algo de subir a pressão, brincou um internauta.