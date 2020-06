Anitta passa pela recuperação da trombose na casa de Gui Araújo e precisa comprar calcinhas por delivery

28/06/2020 | 15:11



Gui Araújo tem se mostrado um namorado bastante atencioso. No último sábado, dia 27, o apresentador apareceu nos Stories do Instagram de Anitta entregando um café da manhã na cama para a amada, que passou um dia internada no hospital para tratar uma trombose.

O rapaz foi romântico a ponto até de cortar em formato de coração o queijo branco que estava na bandeja de comida. E Anitta agradeceu, brincando:

Nossa, feito com muito amor. Só vou engordar para caceta, né?

Já neste domingo, dia 28, a carioca deu mais detalhes sobre sua recuperação, que está acontecendo em São Paulo, na casa de Gui. A morena contou que está sentindo muitos efeitos colaterais do remédio que está tomando, como enjoo e cansaço, e que deve passar vários dias repousando.

Além disso, ficar tanto tempo longe da sua própria casa resultou em um probleminha que a artista compartilhou com seus seguidores: ela não estava com calcinhas suficientes para os dias afastada. Por isso, disse que havia pedido algumas roupas íntimas por aplicativo, que serão entregues pelo serviço de delivery.