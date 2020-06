Lázaro Ramos posta vídeo de Taís Araujo raspando seu cabelo e seguidores elogiam: Arrasou muito

28/06/2020 | 15:10



Taís Araújo e Lázaro Ramos já mostraram diversas vezes que são um casal super unido e, frequentemente, protagonizam uma série de momentos fofos que aquecem o coração de fãs e também de outros famosos. No último sábado, dia 27, Lázaro postou mais um desses momentos em seu Instagram.

No vídeo, publicado originalmente no TikTok, o ator mostra Taís concentrada enquanto raspa os seus cabelos com uma maquininha, dando um joinha no final da sequência.

Na legenda, Lázaro elogiou o trabalho da esposa:

Um simples óóó descreve. Bom sábado prôces.

Nos comentários da publicação, os amigos se derreteram com a cena, enviando vários corações e mensagens de afeto, além de elogiar o trabalho de Taís:

Que amor! Não aguento!, declarou Camila Pitanga.

Ela arrasou muito!, ressaltou Astrid Fontenelle.

Já pode abrir um salão!, sugeriu Cacau Protásio.