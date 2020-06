Tadeu Schmidt posta clique divertido das filhas fazendo a limpeza da casa e declara: Já estava na hora

28/06/2020 | 14:10



Durante a quarentena, alguns famosos estão colocando a mão na massa e realizando diversas tarefas domésticas, sempre mantendo os internautas atualizados. Na última sexta-feira, dia 26, Tadeu Schmidt resolveu mostrar que está colocando as filhas Valentina e Laura para ajudá-lo em algumas dessas tarefas.

Em dois cliques bem-humorados postados no Instagram, o apresentador do Fantástico registrou o momento em que entrega para às duas um conjunto de baldes, produtos de limpeza e esfregões, e também mostrou o trabalho delas enquanto limpavam o lavabo do banheiro. Na legenda, ele ironiza as feições de infelicidade das irmãs:

Passando para a próxima geração a experiência adquirida! Vejam a cara de satisfação antes do serviço [risos]. Depois do serviço, vocês nem queiram saber! Mas pensem em duas pessoas irritadas... Ouvi frases como: Deixa eu cozinhar, eu faco qualquer outro trabalho, nunca mais quero fazer isso! Mas fizeram direitinho! Eu fiquei só do lado, entregando os equipamentos e dando as instruções (que eu nem sei se estão certas). Já tava na hora de elas mesmas lavarem o banheiro delas, né? Valentina ainda fez um extra e deu um trato no lavabo.

No final do texto, Tadeu ainda insinuou que voltaria a mostrar registros das duas realizando tarefas domésticas em um futuro próximo, para o divertimento dos internautas:

No fundo, elas aprenderam: é divertido? Não. Tem que fazer? Sim! Então, a gente faz. E não tem problema nenhum. Damos, sim, mais valor ainda aos profissionais que fazem isso todo dia. Semana que vem tem mais.