Angélica e Luciano Huck fazem festa junina em casa: Só nós com nós mesmos

28/06/2020 | 14:10



Para muitas pessoas, a quarentena - causada pela pandemia do novo coronavírus - tem sido um momento de muito tédio, e para os famosos não seria diferente. Por meio de lives nas redes sociais, várias celebridades mostraram suas rotinas de exercícios e ainda colocaram a mão na massa ao cozinhar algumas receitas - enquanto outros encontraram formas bem diferentes de se entreter nesse momento! E quem disse que não teve arraiá no mundo dos famosos?

Mesmo em isolamento, Angélica e Luciano Huck resolveram fazer uma festa em casa com direito até a barraca do beijo!

Isolados sim, desconectados não. Na nossa família toda data festiva sempre foi uma boa desculpa para estarmos juntos, juntar os amigos, celebrar e agradecer. E com São João sempre foi assim. Desta vez, fomos só nós com nós mesmos. E como sempre olho o copo meio cheio, pelo menos não tinha fila na Barraca do Beijo, e eu me dei bem., escreveu o apresentador. Legal né?