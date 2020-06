Muro do cemitério da Vila Pires cai pela terceira vez em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



28/06/2020 | 10:44



O muro do cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires, em Santo André, caiu pela terceira vez em um ano e meio, após forte chuva que atingiu o Grande ABC por cerca de 16h neste sábado (27). O trecho que despencou, na Rua Coimbra, já tinha sofrido danos estruturais em fevereiro do ano passado e, com o episódio de ontem, mais uma parte da área terá de entrar para reforma do cercamento, que já está em curso desde novembro de 2018, quando a necrópole registrou a primeira ocorrência, com 25 metros de concreto cedidos.

Os moradores do bairro se dizem "cansados" de esperar por solução, e cobram a Prefeitura para que a obra, ao invés de ser feita somente nos espaços caídos, torne-se uma revitalização total da estrutura. Em nota, a Prefeitura municipal informou que ninguém se feriu durante a queda, garantindo ainda que o local do incidente já estava interditado devido as obras em curso.