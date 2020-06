Sem controle

Do Diário do Grande ABC



28/06/2020 | 09:53



Mais da metade dos gastos públicos das sete prefeituras do Grande ABC com contratos relacionados à pandemia do novo coronavírus foram autorizados em compras realizadas sem processo licitatório, o que prejudica o trabalho dos órgãos de controle. Dados colhidos pelo Diário no TCE (Tribunal de Contas do Estado) mostram que, dos R$ 162 milhões utilizados pelos municípios em políticas de enfrentamento à Covid-19, R$ 91 milhões vêm de contratos fechados diretamente com fornecedores. Não é à toa que o MPF (Ministério Público Federal) recomendou recentemente aos Executivos da região que aumentassem a transparência das contas feitas com a finalidade de combater o vírus.

O puxão de orelhas é necessário porque, infelizmente, o estado de calamidade na saúde pública não impede gestores mal-intencionados de praticar ilicitudes. Vidas humanas parecem ser mero detalhe para determinados políticos. O Grande ABC não está livre desta categoria, como demonstraram algumas diligências realizadas nos últimos tempos em duas das sete cidades da região.

Em Mauá, operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público Estadual), promoveu buscas e apreensões por causa da suspeita de superfaturamento nos contratos de montagem e operação do hospital de campanha. Em São Bernardo, a desconfiança é do próprio TCE, que enxergou possibilidade de sobrepreço na compra de equipamentos de segurança, como máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis.

Embora os dois casos ainda estejam em investigação, a simples suspeita de desvios tão graves já é suficiente para embrulhar estômagos mais sensíveis. Como é possível que pessoas se utilizem do afrouxamento dos mecanismos de controle, autorizados como forma de agilizar as políticas de atenção sanitária, para se locupletar? Que espécie de gente não consegue conter seu ímpeto para a imoralidade mesmo diante de pandemia que, somente no Grande ABC, já ceifou 1.077 vidas em apenas três meses? Lamentável.