Brasil ultrapassa as 57 mil mortes pelo coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/06/2020 | 23:38



O Brasil ultrapassou ontem as 57 mil mortes relativas ao novo coronavírus. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, já são 57.070 vítimas fatais da Covid-19 em todos os Estados mais no Distrito Federal. Quem lidera o ranking nacional de óbitos é São Paulo, que superou as 14 mil perdas. Já são 14.263 pessoas (8.234 homens e 6.029 mulheres, sendo 74,1% com 60 anos ou mais) que não resistiram às complicações da doença e morreram.

Com relação aos casos confirmados, são 1.313.667 pacientes positivados em todo o território brasileiro (540.692 ainda ativos), sendo 265.581 em São Paulo 9124.929 homens e 140.434 mulheres). Aliás, com o avanço do novo coronavírus para o Interior do Estado, 96% das cidades paulistas (relativo a 617 dos 645 municípios) têm o registro de pelo menos um caso da doença – 359 registram no mínimo um óbito.

Já se tratando de recuperados, o Brasil alcançou 715.905, número que representa 54,5% do total de casos confirmados no País. No Estado de São Paulo, já são 42.548 pessoas diagnosticadas, que receberam tratamento e, por fim, tiveram alta médica.

O mundo, de acordo com dados contabilizados e divulgados pela universidade norte-americana Johns Hopkins, se aproxima dos 10 milhões de casos confirmados da doença. Até ontem, eram 9.937.618 pessoas infectadas nos cinco continentes e, destas, 497.427 evoluíram a óbito. Por outro lado, 5.008.895 são consideradas recuperadas.

GRANDE ABC

As sete cidades acrescentaram dez óbitos à sua contagem diária de vítimas fatais do novo coronavírus, alcançando 1.077. De acordo com os boletins epidemiológicos dos municípios, foram três novas mortes em Santo André (que chegou a 255 perdas) e sete em São Bernardo (347, no total). Diadema segue com 219, Mauá, com 130, São Caetano, 80, Ribeirão Pires, 35, e Rio Grande da Serra, 11.

Os números relativos a casos confirmados tiveram acréscimo de 220 infectados com relação a sexta-feira. Agora, a região contabiliza 20.272 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, sendo 7.975 em São Bernardo e 6.177 em Santo André, que dominam a lista. Do total, 8.489 receberam alta médica. Por outro lado, 28.346 pessoas seguem à espera de diagnóstico.