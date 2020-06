27/06/2020 | 20:10



Valeria Valenssa e Hans Donner colocaram um ponto final de vez em seu relacionamento. Isso porque levou dois anos para que o ex-diretor da Rede Globo deixasse a casa onde o casal viveu nos últimos quase 30 anos.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a dupla estava vivendo sob o mesmo teto desde que decretou o fim do casamento, em 2017.

O casal, que compartilha dois filhos, João Henrique e José Gabriel, só tornou a separação pública em agosto de 2019, mas, na verdade, o relacionamento tinha acabado anos antes.

Com a saída de Hans do imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro, segundo a publicação, Valeria passa a viver sozinha com os meninos.