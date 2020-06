Para Alex, eleição não deve ter data adiada

Raphael Rocha



27/06/2020



A discussão sobre transferir a data da eleição municipal deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus chega nesta semana à Câmara Federal, com cenário averso à proposta de adiar para o dia 15 de novembro a realização do primeiro turno. Entre os que veem com restrição a mudança no dia do pleito está o deputado federal Alex Manente (Cidadania), com domicílio eleitoral em São Bernardo.

A despeito de seu partido defender a alteração da data da eleição, Alex argumentou não ter recebido embasamento científico que garanta que adiar em 45 dias o processo eleitoral trará segurança a todos os atores do pleito, entre eleitores, candidatos e funcionários. A eleição está marcada para o dia 4 de outubro. O segundo turno, originalmente agendado para o dia 25 de outubro, seria transferido para o dia 29 de novembro, conforme texto aprovado pelo Senado Federal.

“Como se trata de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição), acredito ser difícil haver 308 votos favoráveis. Até porque nenhum especialista em saúde pública, nenhum infectologista graduado, nos mostrou até agora que adiar por 45 dias a eleição vai eliminar todos os riscos sanitários da Covid-19”, discorreu o parlamentar.

Na visão de Alex, mais do que trocar o dia da eleição, seria necessário debater mudanças na realização do pleito, como estender horário – ou até datas – com objetivo de evitar aglomerações em colégios eleitorais. “Poderíamos debater a divisão por grupos, por data de nascimento, por exemplo. É uma ideia. Até porque, reforço, não há garantia de que a Covid-19 terá se dissipado 45 dias depois. E se chegarmos em outubro e os índices de contaminação estiverem altos? Adiamos de novo? Por isso acho que o melhor é debater a metodologia.”

O presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve pautar para terça-feira a votação da PEC. O democrata se manifestou publicamente a favor do adiamento do pleito, embora tenha admitido que não há acordo entre os líderes.