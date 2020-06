Lazio vira sobre a Fiorentina em casa e mantém perseguição à líder Juventus

27/06/2020 | 19:00



A Lazio conseguiu neste sábado uma suada e importante vitória na sua luta pelo título do Campeonato Italiano. Em casa, no estádio Olímpico, o time de Roma se recuperou da derrota para a Atalanta no meio de semana e derrotou de virada, com um gols nos minutos finais, a Fiorentina por 2 a 1, pela 28.ª rodada. O resultado manteve a equipe, atual vice-líder, a quatro pontos da Juventus.

Com a goleada sobre o Lecce por 4 a 0 na sexta-feira, a Juventus subiu para 69 pontos e obrigou a Lazio a vencer neste sábado para seguir com chances de roubar do time de Turim o nono título nacional consecutivo. Agora com 65, a equipe romana abriu boa distância para a Inter de Milão, a terceira colocada, que tem 58 e um jogo a menos.

Em campo, a Fiorentina, que ocupa a 13.ª posição com 31 pontos, começou melhor e saiu na frente no primeiro tempo com o gol do atacante francês Franck Ribery, aos 25 minutos. A virada da Lazio só saiu na segunda etapa. Primeiro, o centroavante Ciro Immobile empatou em uma cobrança de pênalti, aos 20, e o meia espanhol Luis Alberto decretou a vitória dos romanos ao balançar as redes aos 38 minutos.

Na briga pelo rebaixamento, o Genoa desperdiçou a chance de ficar mais longe da área da degola ao empatar por 2 a 2 contra o lanterna Brescia, fora de casa. Com 26 pontos, o time de Gênova está na 17.ª colocação, apenas um à frente de Lecce. Os mandantes, já sem o atacante Mario Balotelli, somam apenas 18 pontos e estão perto do descenso.

No outro jogo deste sábado, o Cagliari derrotou o Torino por 4 a 2, em Cagliari, e subiu para 38 pontos, na 10.ª colocação. O time de Turim é o 14.º com 31.