Arraial na São Paulo colonial

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/06/2020 | 23:59



“As festas de Santa Cruz do Glicério eram concorridas, lá também se dançava o caiapó. Dia 3 de maio. Havia os festeiros e zeladores da capela e da festa que caiavam o templo, ornavam com flores e fincavam um grande cruzeiro à frente da capela onde as pessoas acendiam velas em intenção das almas.”

Cf. trecho de uma das crônicas que formam este livro belíssimo da menina Thais.

Imagens perdidas e recuperadas na ilustração de Camila Giudice para o livro Memórias Reveladas: Território São Paulo (Sé/Liberdade), de Thais Matarazzo (Editora Matarazzo), que acaba de ser lançado.

Título da capela: Santa Cruz do Glicério. Foi demolida na década de 1960, já abandonada e em ruínas. Localizava-se no Largo Conde de Sarzedas, atual Praça Dr. Mario Margarido.

A capelinha já existia entre 1871 e 1872, segundo a personagem Benedita, lavadeira. Era de taipa de pilão e foi reconstruída em alvenaria no começo do século XX.

A paisagem reconstruída faz parte de um romance histórico que terá mais dois volumes. Romance, sim, mas fruto de extensa pesquisa pela autora nos arquivos públicos de São Paulo.

Na época ambientada, fim do século XIX, primeiras décadas do século XX, o cenário distanciava-se do Centro – e hoje tão incorporado a ele.

Ali vivia uma comunidade negra há pouco liberta e que no pátio da capela Santa Cruz trabalhava e “realizava festas com músicas, danças, manifestações religiosas ou profanas, sociabilidade, troca de experiências diversas”, conforme descreve a autora.

Envolvida no ambiente criativo do romance histórico, Memória arrisca a dizer que ali eram também promovidas festas juninas – elucubração livre para preencher o vácuo deste ano de 2020, quando a pandemia proíbe todo tipo de manifestação cultural.

PACOTE CULTURAL

E em pleno regime de resguardo, Memória recebe este livro de Thais Matarazzo num pacote de sete publicações.

Seguem mais três capas, restando outras três para apresentação amanhã, entre elas o que nos leva a uma feira livre bem atual.

Forma-se o contraponto: o largo da capela Santa Cruz do século XIX e a feira de quarta-feira de 2020 com a deliciosa barraca da Florência.

Trailer – “Continuo a achar que a melhor ‘fruta’ da feira é o pastel da Barraca do Japa, imbatível.”

Diário há meio século

Domingo, 28 de junho de 1970; ano 12; edição 1269

Santo André – Prefeitura iniciou a demolição de um quarteirão de casas comerciais e residenciais para a construção de uma nova praça.

Localização: o quarteirão formado pela Rua Itararé, avenidas Industrial e XV de Novembro e Viaduto Pedro Dell’Antonia.

E um novo viaduto era anunciado para vencer os trilhos da estrada de ferro – o atual, e incompleto – 50 anos depois –, Viaduto Adib Chammas.

Em 28 de junho de...

1920 – Susto na Serra de Paranapiacaba: o trem de passageiros das 16h30 fica retido por duas horas, depois que um cabo escapou das roldanas. Maquinista descobriu a tempo quando a composição aproximava-se do túnel número 10, evitando a tragédia.

Poucos dias antes o mesmo problema atingiu um trem de carga, que despencou pelo precipício, provocando a morte do maquinista e do foguista.

1960 – Estava em fase final de acabamento o prédio do Ginásio Estadual Dr. Felício Laurito, construído pelo governo do Estado na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires.

Em campanha à Presidência da República, Jânio Quadros reúne-se na casa do compositor Ary Barroso, no Rio de Janeiro, e ouve as reivindicações de artistas, cantores e radialistas, entre os quais Vicente Celestino, Fernanda Montenegro, Gilda de Abreu, João Dias, César Ladeira, Paulo Gracindo e Renato Consorte.

1985 – O prefeito Newton Brandão inaugura pronto-socorro municipal no bairro Santa Terezinha, nas antigas instalações do posto da Faisa na Avenida Vieira de Carvalho.

Santos do dia

- Beatos ucranianos Basílio, Nicolau, Zenão e Ivan.

- Argemiro

- Vicência