Empresas do Grande ABC têm 50 vagas para estudantes

Tauana Marin



27/06/2020 | 23:59



Estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior que estejam buscando oportunidade no mercado de trabalho e que residem no Grande ABC podem concorrer a 50 vagas de estágio em empresas instaladas na região – tanto para aqueles que estudam no período matutino quanto noturno.

Entre os cursos estão administração, direito, farmácia e segurança do trabalho. As bolsas de auxílio variam de R$ 500 a R$ 1.000 (veja os postos na tabela ao lado). As vagas são reunidas pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), corporação privada de colocação de jovens no mercado de trabalho. No País, nesta semana, o total de oportunidades soma 2.255. O volume de postos vem crescendo após queda, provocada pela quarentena do novo coronavírus.

Interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br. Cada vaga tem um código, que deve ser colocado no momento da inscrição.

PROCESSO

Devido ao atual cenário por causa da Covid-19, as entrevistas estão sendo feitas de modo remoto, uma realidade já utilizada pelas companhias por meio de ferramentas conhecidas como Skype, Hangouts e Google meet, por exemplo.

Mesmo não sendo presencial, a corporação de recrutamento aconselha que o jovem se prepare como se fosse para um processo na própria empresa. Assim, devem se atentar para a vestimenta, ambiente e postura, bem como repassar suas experiências e habilidades. É preciso lembrar de testar a conexão, microfone e câmera para o momento da entrevista.

Ainda de acordo com o Nube, as corporações que seguem contratando são principalmente as de serviços de primeira necessidade ou com as atividades possíveis de serem realizadas em home office, além de parte das vagas serem remanescentes.