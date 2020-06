Juntos, no amor e na pandemia

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/06/2020 | 23:49



Ao mesmo tempo em que causou marcas profundas em parte da população, seja por questões de saúde ou financeira, a pandemia também solidificou uniões entre profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, que entre plantões, mesmo com medo diário da contaminação, encontram no outro apoio para seguir em frente e superar os obstáculos que o vírus impõe.

Exemplo disso é o casal de enfermeiros Francisleine Micali Fernandes, 32 anos, e Sérgio Micali, 42, que trabalha no PS (Pronto Socorro) Central, no Centro de São Bernardo. Ela, profissional da emergência e ele, da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta. O casal se conheceu em 2008, onde, recém-formados, trabalharam juntos como auxiliares de enfermagem e, a partir daí, vieram os crescimentos profissionais e pessoais. “Virou uma amizade e, logo, amor. Namoramos e nos casamos em 2014, hoje temos dois filhos e, além disso, desde quando chegamos aqui (no PS) até hoje, fomos promovidos e crescemos muito”, detalha a enfermeira.

Diante de muitas dificuldades na unidade de saúde, a Covid-19 foi a pior. Segundo o casal, eles nunca viveram nada parecido e a partir de então, tudo mudou, desde rotina no pronto-socorro até chegarem em casa. “Estamos na linha de frente, cada dia é uma dúvida e um medo diferente, mas graças a Deus, até o momento, não precisamos nos afastar por ter testado positivo para a doença”, destaca Francisleine.

Os moradores de São Bernardo ainda comentam que, apesar de todos os transtornos diários, a pandemia os uniu ainda mais. “Nos aproximou pela cautela e cuidados que temos um com o outro. Passamos a ser mais cuidadosos e prestar mais atenção na gente. Nossos filhos ficam com meus pais, então, saímos do PS, vamos em casa, nos higienizamos e depois buscamos as crianças. Tudo juntos”, comenta a enfermeira. “Ainda conversamos muito em casa. Tentamos não levar a emoção ou tristeza até nossos filhos, mas discutimos pacientes e compartilhamos os momentos do hospital em casa também”, conta.

Os enfermeiros foram responsáveis por formar outro casal no PS Central, entre a enfermeira Priscilla Lima de Oliveira, 37, e o nutricionista Keny Seiji, 34. Os profissionais atuavam no pronto-socorro de São Bernardo, onde se conheceram em 2014 e casaram em 2017. Há um mês e meio foram transferidos para o recém inaugurado Hospital de Urgência, também em São Bernardo.

Priscilla e Keny atuam na UTI de adultos da unidade de saúde e, por causa do novo coronavírus, o cansaço e cuidado é redobrado. Eles se dizem mais “confortados” por já terem testado positivo à Covid-19, logo no início da pandemia, em março. “Não houve internação de nenhum dos dois, passamos bem e conseguimos melhorar. Inconscientemente, a gente acabou se sentindo mais tranquilo para continuar encarando a doença, por mais que ainda desconheça muita coisa dela”, comenta Priscilla.

A enfermeira ainda destaca que o cansaço é a conversa de todos os dias do casal. “Os nossos pacientes demandam muito mais de assistência do que um que esteja internado em uma UTI comum. Então, chegamos mais cansados em casa e sempre conversamos. Nossa rotina mudou e sentimos muito isso, pois antes fazíamos exercícios em casa, o que hoje não conseguimos mais, então, preferimos descansar e esperar até o momento que voltaremos a ver nossas famílias também”, finaliza Priscilla, lembrando que estão isolados para não facilitar a transmissão do vírus.

Formado na quarentena, casal decide morar junto sem nunca ter se visto

Diferentemente dos casais de médicos e enfermeiros que se conheceram e trabalharam juntos antes de iniciar um namoro, o autônomo João Edison Rodrigues, 20 anos, e a estudante de jornalismo, Thainara Macedo, 22, aproveitaram a quarentena e o isolamento para se aproximar em meio à pandemia, por meio de aplicativo de relacionamento. O primeiro contato foi dia 20 de maio e, desde então, antes mesmo de se encontrarem pessoalmente, a decisão de morar juntos já estava tomada.

“Por causa da quarentena não podíamos nos ver pessoalmente, então, ficávamos horas conversando em ligação de vídeo, até deixávamos o computador ligado e dormíamos ‘juntos’. Assim foi crescendo cada dia mais minha admiração por ela e a vontade mesmo de ficarmos juntos”, detalha João, que morava na Vila Pauliceia, em São Bernardo.

O autônomo chegou a residir fora do País por um tempo e retornou com o objetivo de estudar a língua japonesa. “Neste período, conheci uma empresa de intercâmbio e logo iniciou o processo para eu ir para o Japão e cursar a universidade por lá”, conta. Mas os planos mudaram quando conheceu Thainara, que mesmo sabendo desta opção de João, incentivou o jovem a seguir com os planos de sua carreira. O autônomo, porém, recusou a proposta. “Conheci a pessoa com quem eu quero passar o resto da vida. Onde existe reciprocidade, carinho e afeto. Acabamos mudando o rumo das nossas vidas para ficarmos juntos e eu não me arrependo de nada”, pontua o autônomo.

Os jovens se viram pela primeira vez no dia 29 de maio, quando os respectivos familiares se conheceram e aderiram à ideia. João já tinha a intenção de se mudar para o prédio de Thainara, em São Vicente, no Litoral, mas, para evitar gastos e despesas, se mudou para a casa dos pais dela e destaca que o noivado não está longe de acontecer. “Minha maior inspiração de vida são meus pais que são casados há 22 anos”, finaliza a estudante.