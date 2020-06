Chuva que persiste há mais de 12h deixa Grande ABC em estado de alerta

Bia Moço

A quantidade de chuva que atingiu o Estado de São Paulo na noite dessa sexta-feira (26), e seguiu por toda a madrugada e manhã deste sábado (27), colocou as cidades – inclusive do Grande ABC – em estado de alerta, já que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil) soltou comunicado, por volta das 11h de hoje, de bandeira vermelha por conta do acúmulo de chuva. A orientação é para que a população esteja atenta com possíveis alagamentos, desabamentos e quedas de árvore.

Embora a chuva já persista por mais de 12 horas, segundo as Prefeituras do Grande ABC, até às 11h30 deste sábado não houve nenhuma ocorrência, tampouco enchentes, entre as sete cidades da região.

Na noite de ontem, por volta das 23h, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) emitiu aviso de alerta ao Estado, sobretudo na Capital e Grande ABC, já que o volume de água foi considerado um dos maiores para junho, para um período de 24 horas, desde o ano de 1960. Segundo o Inmet, o Estado registrou 61,4 mm, das 20h de sexta-feira, até às 3h deste sábado – a média de chuva para o mês é de 50,3 mm.

Desde o dia 1º, essa foi a segunda chuva que atingiu São Paulo, sendo que nos dias 6 e 7 o volume de água foi de 29 mm, depois de dois meses de seca.