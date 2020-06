Baixaria e consequência

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020 | 23:59



Os ataques sórdidos sofridos pela vice-prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata governista ao Executivo no pleito de outubro, Marilza de Oliveira (PSD), comprovam duas verdades. A primeira é que a campanha eleitoral já começou, extemporaneamente ao que determina a legislação. A segunda é que boa parcela de políticos do Grande ABC ainda considera a baixaria como ativo político. É pena. Lamentável que ainda se desperdice com ofensas vis um período que deveria ser dedicado ao debate de ideias e propostas destinadas a melhorar os municípios.

Infelizmente ainda existem pessoas que se deixam influenciar por estratégias de desqualificação de candidatos, o que acaba por perpetuar a prática da qual Marilza de Oliveira é a mais nova vítima – e que, lamentavelmente, não deve ser a última. Enquanto o próprio eleitor não exigir a qualificação do debate, as campanhas continuarão a chafurdar na lama em busca de apoios, simpatias e votos.

O Grande ABC é terreno fértil para ataques abjetos. Basta ver quantos políticos foram retirados da disputa nas sete cidades, pela Justiça Eleitoral, por imputarem a adversários crimes gravíssimos – em campanha pela Prefeitura de Mauá, uma então deputada estadual chegou a acusar o oponente de participação em assassinato de ampla repercussão, sem que houvesse o mínimo indício para isso. Ela se arriscaria tanto se a mentira e a infâmia ainda não rendessem bons votos?

Os eleitores precisam compreender que os candidatos que preferem atacar adversários durante a campanha, em vez de apresentar planos, talvez o façam simplesmente porque não os têm. Como, então, poderão fazer boa administração caso vençam nas urnas? Eis questão relevante que precisa ser compreendida por aqueles a quem caberá escolher os donos do poder pelos próximos quatro anos. Neste caso, mais interessante que fofocas e picuinhas – como saber com quem o candidato dorme ou qual fé ele professa –, são as propostas que pretende implementar para melhorar a qualidade de vida da população caso seja o vitorioso do pleito.