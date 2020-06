Região acrescenta 898 novos casos à conta da Covid

Dérek Bittencourt



26/06/2020 | 23:39



O Grande ABC teve ontem o segundo pior dia com relação ao aumento de novos casos de Covid-19 em 24 horas. Os boletins epidemiológicos das sete prefeituras indicam que houve acréscimo de 898 pessoas infectadas à lista da região, atrás apenas dos 2.793 computados na terça-feira. Com isso, a região ultrapassou os 20 mil adoentados desde 15 de março – totalizando 20.052. Destes, 7.963 são de São Bernardo, 5.989 de Santo André, 3.091 de Diadema, 1.872 de São Caetano, 659 de Mauá, 331 de Ribeirão Pires e 147 de Rio Grande da Serra.

Já com relação aos óbitos, 21 novos foram somados ontem e o Grande ABC alcançou 1.067, sendo 340 em São Bernardo, 252 em Santo André, 219 em Diadema, 130 em Mauá, 80 em São Caetano, 35 em Ribeirão Pires e 11 em Rio Grande.

De acordo com os registros de ontem, a região soma 28.230 pessoas consideradas suspeitas ou no aguardo de confirmação sobre positividade ao vírus – 13.174 somente em São Bernardo. Já os recuperados totalizam 8.417, 177 a mais do que o divulgado ontem.

MAIS NÚMEROS

O Estado de São Paulo divulgou ontem os mais recentes números relacionados ao novo coronavírus. São 13.966 óbitos ( 8.075 homens e 5.891 mulheres) e 258.508 casos confirmados. Destes, 41.693 receberam alta médica.

Já o Ministério da Saúde publicou os dados nacionais. Em 24 horas foram acrescentadas 990 mortes ao índice, alcançando 55.961 óbitos. Os positivados chegam a 1.274.974. Por fim, o País registrou ainda 697.526 recuperados da doença.