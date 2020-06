Diadema mantém na caixa aparelho de raio X comprado em agosto

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/06/2020 | 00:01



A Prefeitura de Diadema mantém dentro de caixa na UBS (Unidade Básica de Saúde) Eldorado, aparelho de raio X comprado há quase um ano. O equipamento custou R$ 174,5 mil e foi adquirido com recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil enviado ao município pelo deputado federal Alexandre Leite (DEM). O anúncio do repasse foi feito em agosto do ano passado.

Em uma das regiões mais populosas da cidade, a UBS Eldorado também funciona como pronto atendimento, mas não pode realizar os exames de raio X nem no equipamento novo nem no que já existe na unidade. Segundo a conselheira de saúde da região, Maria Gorete dos Santos, 56 anos, a sala onde fica o equipamento está cheia com as caixas do novo aparelho e não está sendo utilizada.

“É um descaso com a população. A pessoa ter que sair daqui e ir para o Centro da cidade, ou para Piraporinha, para conseguir um exame”, relatou.

Segundo o que a equipe do Diário apurou, para que seja instalado o novo aparelho é preciso antes que o telhado da unidade passe por reforma, pois a sala onde ele será utilizado estaria bastante afetado por infiltração e mofo.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que o aparelho não está abrigado na UBS Eldorado e, embora a informação tenha sido confirmada por funcionários da própria unidade, não explicou o que está na caixa de madeira flagrada pela equipe do Diário. Segundo a administração, a estrutura física do local será adequada para instalação do novo equipamento, já que possui tecnologia distinta do equipamento anteriormente existente.

“No momento, o Hospital Municipal passa por adequação de estrutura física para também receber equipamento digital. Assim que for finalizada, a obra terá início na UBS Eldorado”, relatou o comunicado. A Prefeitura não justificou a demora entre o recebimento da emenda e a efetiva implantação do aparelho.