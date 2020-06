Flamengo dá detalhes e diz que exibirá jogo 'se não houver impedimento judicial'

26/06/2020 | 19:40



O Flamengo confirmou nesta sexta-feira que pretende transmitir a sua próxima partida no Campeonato Carioca através do seu canal no YouTube. O clube vai enfrentar o Boavista na quarta-feira, no Maracanã, pela Taça Rio, e assegura que prepara a estrutura para viabilizar a exibição. Entre os participantes do Estadual, a equipe rubro-negra é a única que não fechou acordo com a Rede Globo para transmissão dos seus jogos.

"Se não houver impedimento judicial, no dia 1º de julho será dado um passo importante para o futebol brasileiro: pela primeira vez, o Flamengo irá fazer toda a produção e transmissão de uma partida oficial de futebol profissional em seu canal próprio, a FlaTV", afirmou o Flamengo em nota oficial.

O Flamengo se ampara em Medida Provisória número 984 editada pelo presidente Jair Bolsonaro que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociarem os direitos dos seus jogos. Mas há um impasse jurídico entre o clube e a Rede Globo sobre o assunto.

"É um marco para o futebol brasileiro. Com a MP, todos os clubes, além de se fortalecerem, ganhando maior poder de negociação, poderão fazer ações como esta para suas torcidas. Estamos trabalhando muito para oferecer uma transmissão de alto nível para todos nossos torcedores, nosso maior patrimônio. Essa transmissão representa a democratização do espetáculo. Ficaremos felizes em proporcionar essa alegria à torcida em um momento de tanta adversidade", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, nesta sexta-feira.

O Flamengo afirma já negociar patrocínios para a sua transmissão e anunciou detalhes de como ela se dará. O pré-jogo começará com duas horas de antecedência, com o locutor Emerson Santos e os comentaristas Alexandre Tavares e Raul Plassmann, goleiro campeão do mundo pelo Flamengo.

"O mundo mudou e o futebol precisa acompanhar as novas tecnologias e necessidades do mercado e do torcedor. Caso seja aprovada no Congresso Nacional e se converta em lei, essa MP vai possibilitar a universalização do acesso do consumidor ao conteúdo futebol nas mais diversas plataformas, aumentando sua liberdade de escolha. Será um enorme legado para o futebol brasileiro", acrescentou o dirigente.

A Rede Globo garante que irá tomar medidas legais se o clube transmitir os jogos. A questão é que a Globo entende que a medida não tem validade para contratos já existentes. No caso do Carioca, a emissora acertou com todos os outros clubes, exceto o Flamengo, até 2024. Por isso, os jogos do time rubro-negro não são transmitidos.