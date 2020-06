Brasil deve receber produção de até seis híbridos e elétricos, diz CEO da Volks

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande Abc



26/06/2020 | 17:48



O CEO da Volkswagen do Brasil e América Latina Pablo Di Si afirmou, em entrevista concedida ao UOL nesta tarde (26), que as plantas de São Bernardo e de São José dos Pinhais, no Paraná, devem receber a produção de até seis modelos híbridos e elétricos nos próximos cinco anos, uma vez que as fábricas já estão conectadas. Segundo ele, a preocupação acerca da redução de emissão de CO2, assim como frotas sustentáveis, já foi tema de discussão com o governador do Estado, João Doria (PSDB), e com o governador paranaense, Ratinho Júnior (PSD).

“Temos, como grupo Volkswagen, o privilégio de estar, em quatro ou cinco anos, fazendo mais de 80 carros híbridos ou elétricos. Então, podemos selecionar um portfólio fantástico para trazer ao Brasil”, assinalou Di Si durante a transmissão ao vivo. Inclusive, a montadora alemã criou consórcio em parceria com outras empresas, como Audi, Enel e Siemens, para desenvolver e implementar 30 carregadores elétricos ultrarrápidos entre o Espírito Santo e Santa Catarina. “Se cada um fizer sua parte, e o governo também, acho que em três ou quatro anos podemos ter um ecossistema que seja sustentável para o País”, disse.

FUTURO

O presidente da automobilística destacou que a Volkwagen sofreu redução de 31% nos negócios durante a pandemia, enquanto a média da concorrência foi de 37%. Os investimentos, na ordem de R$ 7 bilhões, e lançamentos no País foram congelados e estão previstos para 2021. “Ainda não definimos planos de investimentos para o futuro, mas o que tínhamos em mente será muito menor em razão da pandemia”, explicou o executivo.

Em razão do isolamento físico, ontem (25) a montadora lançou o Nivus virtualmente. Mesmo sem unidades dos veículos na concessionárias, Di Si celebrou que já são pelo menos 3.000 leads em 24 horas. Para ele, isso indica que é possível reformular o modelos de vendas presenciais, por meio da digitalização das concessionárias, além de inovação nos próprios veículos. “O Volks Play vai ser instalado na maior parte dos produtos no futuro e vai continuar com a Volkswagen do Brasil tendo inovação local, seja de design, de parte tecnológica ou de implementação de tecnologias.”