No dia de seu aniversário, Ariana Grande dá presente para os fãs e compartilha a primeira foto com o novo namorado

26/06/2020 | 17:11



Ariana Grande completa 27 anos de idade nesta sexta-feira, dia 26, mas quem ganhou presente foram os fãs! A cantora compartilhou a primeira foto oficial ao lado do namorado, Dalton Gomez, em seu perfil do Instagram. Para aproveitar bem esta sexta-feira, a artista se certificou de fazer a publicação na noite da última quinta-feira, dia 25, e ainda tomou o cuidado de privar os comentários do post. Na legenda, ela escreveu quase 27 :).

Segundo informações do site norte-americano People, Ariana e Dalton estão juntos desde janeiro deste ano. Os dois, inclusive, estão passando a quarentena juntos na casa da cantora em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Este é o primeiro relacionamento que a estrela assume desde o seu noivado-relâmpago com o humorista Pete Davidson e a morte do ex-namorado, o rapper Mac Miller.

- Ariana está ficando em casa com os amigos. Ela é muito séria quanto ao isolamento social e está com o mesmo grupo de pessoas há dias. Uma das pessoas com quem ela está agora é Dalton - elas estão saindo há alguns meses. Ariana não quer fazer de outro relacionamento público, por isso está tentando manter esse silêncio, mas parece muito feliz com Dalton, contou uma fonte à People, no início do namoro.