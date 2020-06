NBA apresenta plano para a retomada da temporada a partir de 30 de julho

26/06/2020 | 17:05



A NBA e a NBPA (Associação Nacional de Jogadores de Basquete) anunciaram, nesta sexta-feira, um plano abrangente visando a retomada da temporada 2019-2020 em 30 de julho, incluindo protocolos rigorosos de saúde e segurança, com sede única no complexo Walt Disney World Resort, na Flórida, e o compromisso de promover ações coletivas no combate ao racismo e defesa da justiça social.

Além disso, a NBA e o Grupo Disney chegaram a um acordo que torna a Arena, o Field House e o Visa Athletic Center, equipamentos do centro ESPN Wide World of Sports, locais de disputas de todos os jogos do restante da temporada, recebendo as 22 equipes sem a presença de público.

"Trabalhamos em conjunto com a NBPA para estabelecer um plano de retomada que priorize saúde e segurança, num modelo justo de competição e oferecendo uma plataforma para tratarmos de questões de justiça social", afirmou Adam Silver, comissário da NBA. "Somos gratos à Disney, nossa colaboradora de longa data, pelo papel de anfitriã e por tornar esse retorno possível. Também agradecemos às autoridades de saúde pública e especialistas em doenças infecto-contagiosas pela ajuda e orientação na criação de protocolos e proteções médicas abrangentes."

Com formato aprovado, as 22 equipes participantes serão as oito com melhores campanhas em cada conferência e as seis franquias que se encontram, atualmente, pelo menos seis jogos atrás da oitava equipe nas duas conferências. O reinício da competição será com as equipes disputando oito partidas de classificação, jogos definidos com base nos confrontos restantes da temporada regular. A tabela completa será revelada nesta sexta-feira à noite.

Com a conclusão dos jogos restantes, as sete equipes de cada conferência com as melhores campanhas, combinando resultados da temporada regular e das últimas partidas de classificação, serão definidas para as posições de um a sete para os playoffs da NBA em cada conferência.

Se a equipe com a oitava melhor campanha (considerando resultados da temporada regular e jogos restantes) de uma conferência estiver mais de quatro jogos à frente da nona colocada, a franquia que estiver ocupando a oitava posição estará classificada aos playoffs.

Caso a equipe com oitava melhor campanha estiver quatro jogos ou menos à frente da rival que ocupa a nona posição, as duas franquias vão se enfrentar uma série de até três partidas para definir o oitavo classificado. A nona equipe vai precisar vencer duas vezes para assegurar a vaga. À oitava equipe, uma vitória será suficiente para a classificação.

Entre os critérios para desempate aos playoffs será usada a campanha das equipes. Uma vez que estejam definidas as 16 equipes classificadas, os playoffs seguirão com o formato tradicional com quatro rodadas em séries melhor de sete partidas. Um possível último jogo das finais da NBA 2020 será em 13 de outubro.

A NBA e os parceiros de mídia e tecnologia estão contribuindo para uma melhora nas transmissões de jogos, no sentido de proporcionar aos fãs uma experiência de visualização interativa.