Novo filme da Mulher-Maravilha muda data de estreia pela segunda vez

Luís Felipe Soares



27/06/2020 | 23:59



A Warner Bros confirmou novo adiamento da estreia nos cinemas de Mulher-Maravilha 1984 por causa do fechamento das salas para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus. Agora, o planejamento aponta que o filme deve chegar às telonas brasileiras em 1° de outubro. É a segunda vez que o longa-metragem tem a agenda mudada.

"Finalmente vai acontecer, e eu não poderia estar mais animada! A todos os fãs que ficaram conosco nesse período, muito obrigada!", comentou a atriz Gal Gadot, que vive a heroína, em postagem no Twitter sobre a mudança de data.

Com direção mais uma vez de Petty Jenkins, a continuação de Mulher-Maravilha (2017) ainda conta com Pedro Pascal, Chris Pine e Kristen Wiig no elenco.