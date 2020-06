'One Piece' e Digimon Adventures:' voltam a ter capítulos inéditos no Crunchyroll

Luís Felipe Soares



O hiato dos capítulos inéditos dos seriados japoneses One Piece e Digimon Adventure: por causa da pandemia da Covid-19 chega ao fim. As histórias para a televisão voltam hoje a serem apresentadas para o público, sendo que os fãs ocidentais conseguem acompanhar o andamento das tramas por meio do site Crunchyroll (www.crunchyroll.com), plataforma especializada em animes, com legendas em português.

As complicações de logística motivadas pela proliferação mundial do novo coronavírus fizeram com que as transmissões semanais das aventuras fossem suspensas em abril. Na ocasião, o estúdio Toei Animation pediu paciência e compreensão aos espectadores sobre a situação. Diversos outros títulos também sofreram mudanças na agenda.

Um dos programas de maior popularidade nas últimas duas décadas, One Piece retorna com exibição de seu 930º episódio. Trata-se da jornada do pirata Monkey D. Luffy e seu grupo pelos mares atrás de um lendário tesouro. O caminho da tripulação cruza o personagens de diferentes tipos, além de ter que enfrentar o Governo Mundial.

Já Digimon Adventure: é um reboot do show de mesmo nome do fim dos anos 1990 e que apresenta mundo com criaturas digitais existindo em paralelo ao universo dos humanos. Taichi Yagami entra nessa realidade com seres cibernéticos, assim como outras crianças escolhidas. A recente atração foi colocada no ar em abril e, atualmente, está em seu quarto capítulo.