Após se tornar mãe, Ana Paula Siebert faz desabafo sobre sono desregulado

26/06/2020 | 16:10



Ana Paula Siebert fez um desabafo em seus Stories do Instagram sobre um assunto muito comum entre as mamães, principalmente as de primeira viagem: o sono desregulado! Apesar de estar tendo dificuldades nesse quesito, a empresária garantiu nesta sexta-feira, dia 26, que essa seria a única parte negativa da maternidade até então.

- Gente, estou com um sono, mas um sono... porque é sono acumulado. De não conseguir dormir uma noite inteira. Que saudade que eu tenho. Eu não queria voltar na minha vida, que minha vida é maravilhosa com a Vicky. Assim, eu sou super grata. Mas eu tenho uma saudade das minhas noites inteiras dormidas! É a única coisa que eu tenho saudade, para falar a verdade, porque o resto todo compensa. É muito maravilhoso ser mãe. Mas as mães entenderão, esse começo, que você não consegue dormir uma noite inteira, faz muita falta. Mesmo que você volte a dormir, não é mais aquele sono profundo, né?

Ana Paula ainda brincou e falou sobre a possibilidade de tirar um cochilo após o horário de almoço. Quem não ama dar aquela dormidinha de tarde, hein?

- Eu acho que hoje eu vou ser folgada e vou tirar aquela sonequinha depois do almoço!