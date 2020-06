Ponte Preta se aproxima de acerto com Osman, ex-Bragantino e Chapecoense

26/06/2020 | 15:20



A Ponte Preta está a detalhes de anunciar mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Osman, que ficou sem clube depois de ter rescindido com o Gyeongnam FC, da Coreia do Sul.

Como é de praxe, a Ponte não confirma negociações até que o martelo seja batido. No entanto, o próprio Osman revelou que as conversas com o clube campineiro estão bem adiantadas.

"Estamos conversando e em negociação. Eu creio que nos próximos dias fechamos sim. Há outros times interessados, mas a minha preferência é a Ponte Preta", revelou Osman.

O atacante de 27 anos se transferiu para a Coreia do Sul na temporada passada depois de um bom primeiro semestre pelo Bragantino. No entanto, Osman fez apenas sete jogos e um gol até sofrer uma grave lesão no joelho. Revelado no Santos, o atacante tem passagens por Oeste, Comercial, Sertãozinho, Juventus, Luverdense, América-MG, Chapecoense e Bragantino.

Nesta sexta-feira, a Ponte Preta oficializou a contratação do atacante Moisés, destaque do Concórdia no Campeonato Catarinense com três gols em nove jogos. Ele defendeu também Brusque, Concórdia e Hercílio Luz. Antes de Moisés, a Ponte havia confirmado os zagueiros Luizão e Rayan, o lateral-esquerdo Ernandes, o volante Neto Moura e o meia Camilo.