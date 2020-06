Gilberto Gil completa 78 anos com homenagens de famosos como Preta Gil e Stevie Wonder

26/06/2020 | 15:11



A lenda da música brasileira Gilberto Gil está comemorando um novo ciclo em grande estilo. O compositor celebrou antecipadamente os seus 78 anos de idade na última quinta-feira, dia 25, ao receber um vídeo que contou com a presença de diversos artistas cantando o clássico Andar com Fé.

A homenagem inclui as vozes de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Rogério Flausino, Fernanda Montenegro, Carolina Dieckmann, Regina Casé, além de suas filhas Preta e Bela Gil, e muito mais.

O clipe termina com o cantor norte-americano Stevie Wonder desejando feliz aniversário ao baiano.

E não foi só isso, os famosos decidiram se manifestar individualmente em suas redes sociais para desejar os parabéns ao cantor nesta sexta-feira, dia 26. Entre as várias declarações, a de Preta Gil foi bem tocante por resgatar uma foto antiga da artista com o pai, que aparece dando um beijo na menina.

É assim que eu te sinto na vida, esse eterno cheiro no meu cangote, essa áurea de proteçaÌ?o, meu Deus particular! Te amo é pouco, pai! Parabéns, escreveu na legenda do post.

João Vicente de Castro também deixou registada uma bela homenagem. Em uma foto tocando violão ao lado de Gil, o ator escreveu:

Senhor Gilberto, traz todo suingue do mundo dentro de si. Seu violão pariu parte da história do mundo e suas palavras formaram gerações. Ministro da Cultura para sempre, gênio da raça, Deus dos ritmos. Parabéns mundo, o sr. Gilberto faz anos hoje.

Além disso, Gilberto vai deixar a data marcada com um presente para seus fãs. Já que não pode fazer um show ao vivo e reunir seus admiradores, a voz de Aquele Abraço preparou uma live às 20h que vai reunir os maiores sucessos de sua carreira, bem como canções de Luiz Gonzaga e outras músicas de forró.

A banda será totalmente formada por sua família, que está unida no Rio de Janeiro.

A transmissão ainda arrecadará doações, que vão ser destinadas a envolvidos nos bastidores de eventos, afetados pela pandemia do novo coronavírus.