Giovanna Ewbank encanta a internet ao divertir os filhos brincando de Power Rangers

26/06/2020 | 15:10



Sem ideia de como entreter as crianças na quarentena? Sem problemas! Giovanna Ewbank resolveu mostrar um pouquinho de como ela está lidando com esse desafio. Nesta sexta-feira, dia 26, a atriz postou uma foto ? que está em destaque ?, em seu Instagram mostrando Titi e Bless vestidos como os personagens da franquia Power Rangers, com a seguinte legenda:

Gente! Fiquem tranquilos... os POWER RANGERS chegaram! [risos]

No Stories da plataforma, Giovanna também postou um vídeo dos filhos brincando dentro de casa, enquanto se divertia ao cantar a música tema da série de televisão:

- Power Rangers, a gente precisa da ajuda de vocês! O mundo está passando perigo. Façam aquela pose dos Power Rangers. Hora de morfar!

A loira está na reta final de sua primeira gravidez, fruto de seu relacionamento com Bruno Gagliasso. Ela está com cerca de 36 semanas de gestação e espera um menino, que se chamará Zyan.

Desde o início do isolamento social, Giovanna vem mantendo os seguidores atualizados tanto sobre a gravidez quanto sobre como as crianças estão lidando com o fato de que não podem sair de casa.