Cíntia Dicker fala sobre relacionamento com Pedro Scooby

26/06/2020 | 15:10



Cíntia Dicker contou à revista GQ como está sendo sua quarentena ao lado do amado, Pedro Scooby. A ruiva, que está morando em Portugal com o surfista e frequentemente os filhos dele com Luana Piovani, Dom, Bem e Liz, contou que o relacionamento vai muito bem, obrigada:

Está maravilho! A gente se dá bem, somos parceiros e amigos acima de tudo. Estamos juntos, casamento é isso, acordar todo dia e querer estar com ele, fazer planos, aprender um com o outro, respeito. Estamos casados

Sobre a convivência com o trio de Pedro, ela se derreteu:

Sou louca por essas crianças! São muito educados, lindos, está sendo um sonho.

Dicker afirmou que está mantendo a forma utilizando as novas tecnologias, mas que isso vai mudar:

Estou fazendo via FaceTime com meus trainers. Agora que estou com a casa em ordem, vou voltar com os treinos diários, corridinha no calçadão.

E contou como está sendo o sentimento de quarentena, e o que pretende fazer quando a pandemia acabar, inclusive viagens a trabalho:

Sempre um dia de cada vez, e tentando fazer algo produtivo todo dia, principalmente ajudar quem precisa mais nesse momento. (...) Temos algumas ideias, mas acabamos decidindo sempre de última hora. Queremos conhecer lugares aqui pela Europa. Vou para Alemanha e Itália para trabalhar, então esses destinos já estão certos.